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Способны разлагать нефть и мазут: в Арктике обнаружили уникальные виды микроорганизмов

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Арктика, Понедельник 16 августа 2021 18:42
Способны разлагать нефть и мазут: в Арктике обнаружили уникальные виды микроорганизмов Фото: в Арктике ученые обнаружили микроорганизмы, которые способны разлагать нефть и мазут (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ученые Университета Калгари обнаружили новые виды бактерий на территории арктического полуострова Лабрадор. Микроорганизмы отличались тем, что способны разлагать сырую нефть, топливо и мазут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Американского микробиологического общества (ASM).

После роста добычи нефти рядом с побережьем Лабрадора, ученым удалось выявить высокий потенциал отдельных видов бактерий. Микроорганизмы кодируют характерные белки, в связи с чем эксперты решили посадить их в условиях с высоким содержанием нефтепродуктов.

Позже оказалось, что 5 видов бактерий, среди которых: Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania способны не только выживать в загрязненной воде, но и раскладывать дизельное топливо и сырую нефть.

Первые исследования относительно микроорганизмов являются хорошим началом для дальнейшего их изучения. Возможно, в будущем их удастся использовать для очистки загрязненных вод.

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