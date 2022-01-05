ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Споры по поводу СП-2 в новом правительстве Германии оставляют шансы для Украины, - посол

Новина українською →
Среда 05 января 2022 02:10
Споры по поводу СП-2 в новом правительстве Германии оставляют шансы для Украины, - посол Фото: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Споры по поводу "Северного потока-2" в новом правительстве Германии оставляют шансы на положительное решение для Украины в этом вопросе. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла.

Андрей Мельник сказал, что считает маловероятным запуск достроенного российского газопровода до конца зимы. Особенно учитывая, что процесс сертификации приостановлен и вряд ли закончится раньше, чем в середине 2022 года.

По его мнению, сокращение Россией объемов поставок газа не заставит ЕС отступить от процедур.

Он отметил также, что вопрос "Северного потока-2", который сознательно не включили в коалиционное соглашение между социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров.

"После создания коалиции противоречия в позициях этих партий снова проявляются. Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока-2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем её похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность - и это дает нам шанс", - считает Андрей Мельник.

Ранее мы писали, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза