Для спорту та легкого бездоріжжя: ТОП-5 купеподібних кросоверів з пробігом

Більшість кросоверів самі по собі є не стільки втіленням практичності, скільки – відображенням амбіцій та емоцій власника. І тим більше це стосується кросоверів з купеподібним кузовом. Але ж хто з нас купує машину, ігноруючи емоції? Тому сьогодні ми спробуємо порівняти кілька крос-купе, обраних на вторинному ринку.

Жодних сумнівів: підклас кросоверів з купеподібним силуетом винайшли маркетологи. Мета – запропонувати щось тим покупцям, які хотіли собі спортивну машину с кузовом купе, але не знайшли нічого цікавого через те, що класичні спорткупе давно зникли з модельних лінійок більшості марок.

Що таке кросовер-купе

Хитрість у тому, що створити кросовер-купе набагато простіше, ніж типову спортивну машину-купе: найчастіше достатньо, грубо кажучи, поміняти задню частину у будь-якого масового серійного кросовера – і прошу, маєш харизматичне авто немов зі спортивним характером.

При тому насправді спортивність залежить не від вигляду корми, а від потужності силового агрегата і налаштувань ходової частини – які, між іншим, у купе-кросоверів зовсім необов’язково мають "гоночні" характеристики. А на ділі принципова відмінність цих машин від базових “неспортивних” кросоверів з кузовом універсал лише одна: в меншому багажнику і часто – в обмеженому просторі над головами задніх пасажирів.

У нашу добірку ми включили може не найбільш типові кросовери-купе, але найбільш яскраві з них.

BMW X6 (2014 – 2019 рр.)

Оснований на схожій моделі X5, цей однозначно преміальний автомобіль довго був флагманом марки. Двигуни "ікс-шостого" – лише найпотіжніші агрегати бренда, тобто 3,0- і 4,4-літрові бензинові агрегати і ціла добірка 3,0-літрових дизелів. Перед нами той випадок, коли купе-кросовер справді має спортивний характер, адже Х6 прискорюється до перших 100 км/год за 4,2 – 6,7 секунди, в залежності від моделі силового агрегата. Який, до речі, має у своєму складі лише класичну коробку-"автомат".

Honda H-RV (2013 – 2022 рр.)

Нечастий випадок, але друге покоління H-RV не має моделі-"побратима" з високим, непохилим дахом у задній частині. Цікавий момент: “Хонді” вдалося використати в кросовері систему трансформації інтер’єру від хрестоматійної за практичністю моделі Fit (вона ж Jazz), і завдяки хитро влаштованим сидінням невеликий автомобіль може вмістити чималу поклажу. Вибір двигунів широкий, в першу чергу це бензинові агрегати. Це ціла гама 1,5-літрових моторів різної потужності з наддувом і без, 1,8-літровий атмосферник на "американцях" і достатньо рідкісний 1,6-літровий дизель. Трансмісія Honda H-RV механічна або автоматична, причому в другому випадку йдеться про варіатор CVT. Є повнопривідна версія H-RV, хоча на ринку чимало дешевших передньопривідних варіантів моделі.

Infiniti QX50 (2013 – 2017 рр.)

Ще одна люксова модель, в якої спортивний не лише вигляд – цей відносно невеликий автомобіль наскільки комфортабельний, настільки й динамічний. До зміни системи маркування моделей Nissan Motor цей автомобіль продавався як Infiniti EX. Більшість машин комплектувалися бензиновим двигуном 3,7 л V6 (320 – 330 к.с.), також можна спробувати знайти дизельну 3,0-літрову версію. В Америці трапляються задньоприводні модифікації QX50, але більшість машин у світі – з повним приводом, і всі без винятку – з класичною автоматичною коробкою передач.

Mercedes GLE Coupe (2015 – 2019 рр.)

Версія середнього за розміром "мерседесівського" кросовера GLE з кузовом купеподібного типу. Це не просто преміальне авто, це одна з найшвидших машин у цьому класі. Її топова модифікація Mercedes-AMG GLE 63 S-Model має 5,5-літровий V8 із подвійним турбонаддувом, 585 к.с. потужності і 768 Нм крутного моменту (4,2 с до 100 км/год). Всього в моторній гамі сім двигунів: три бензинових у різних варіантах потужності та один дизель. Трансмісії виключно автоматичні (гідромеханіка) і виключно у варіанті 4х4.

Porsche Cayenne Coupe (з 2019 р.)

Якщо чесно, для Cayenne зовсім необов’язково було вигадувати додатковий купеподібний варіант кузова – він і без того завжди залишався найбільш спортивним у сегменті. Але врешті решт у компанії вирішили, що відставати у цьому питанні від конкурентів не годиться. Машині не просто "підрізали" задню частину даха – його занизили на 2 см, заваливши не тільки заднє, а заразом і лобове скло. Дещо вдосконалили ходову частину і гальма. Топова для всіх "Кайєнів" версія Cayenne Turbo GT базується саме на кузові Cayenne Coupé, її 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом видає 640 – 659 к.с. і прискорюється до перших 100 км/год за 3,3 с.

Якщо коротко

При виборі вживаного кросовера з купеподібним кузовом треба врахувати один не зовсім технічний момент: оскільки такі моделі мають спортивний імідж, їх часто експлуатують молоді і гарячі драйвери. А значить, їх треба особливо ретельно перевіряти на предмет участі в ДТП, стан двигуна і коробки передач. Але це не означає, що всі крос-купе є потенційно ризикованою покупкою, бо іноді їх новими дарують жінкам та донькам, і такі екземпляри навпаки можуть бути непоганим варіантом для покупки з рук.