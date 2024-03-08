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Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

П'ятниця 08 березня 2024 07:20
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Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом Фото: вибираємо найкращі компактні кросовери з пробігом (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Маленький – це не значить, що дешевий, простий і нецікавий. У класі компактних кросоверів є чимало гідних моделей. Сьогодні ми розглянемо кілька вживаних машин, які не втрачають популярності попри те, що вже отримали заміну на заводському конвеєрі.

Про п’ятірку найдоцільніших компактних кросоверів з пробігом читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали видань Autocar, Autocentre і інформація компаній-виробників.

Чому люди обирають кросовер? Справа, просто кажучи, у висоті. Коросовер стоїть вище над дорогою, водій має вищу посадку, і салон як правило має вищий дах. Практична користь з цього цілком реальна: так простіше дертися на бордюри для паркування, вправно кататись путівцями на пікніках і мати краще огляд з-за керма, що важливо, наприклад, на поганих шляхах.

Щодо поганих шляхів – на них кросовер почувається впевненіше завдяки колесам, які зазвичай більше, ніж у класичного легковика. І навіть з повним приводом в цьому сегменті все гаразд – режим 4х4 має більшість машин у нашій добірці.

Nissan Juke, 2010–2019 рр.

Машина з виразним, хоча і дещо незвичним образом. Всі двигуни повнолітражні (від 1,5 до 1,6 л), атмосферні і турбіровані (109–188 к.с.), причому є один дизель. Трансмісія або механічна, або автоматична, причому в останньому випадку це буде не дуже довговічний варіатор CVT, через критичний знос якого "Джука" часто позбуваються його перші власники. З найпотужнішим мотором Juke має привод 4х4, але кліренс у 18 см "не випускає" цю модель на справжню багнюку чи в суворі замети. На нерівній дорозі ця машина сприймається жорсткою, адже ходова "заточена" під рівний асфальт. До речі, навіть система повного приводу налаштована на швидкісну їзду: вона має диференціал, який допомагає вправніше проходити круті повороти.

Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

Hyundai Kona, 2017–2023 рр.

Найменш відомий в нашій країні компактний "крос", цей маленький "кореєць", певно, більше за інших орієнтований на швидкісні траси і міську експлуатацію – у порівнянні з більшістю конкурентів він має більш приземкуватий силует, він низький і по-спортивному широкий. В гамі двигунів – самі лише наддувні агрегати, тут і 1,0-літровий даунсайзинг, і повнорозмірні 1,6-літрові мотори (120–174 к.с.), в тому числі дизельний. Автоматична трансмісія – майже спортивний “робот” з двома зчепленнями. Відрадно, що "Кона" має версію з повним приводом. Kona першого покоління також має суто електричну версію, але про такі машини ми сьогодні не говоримо.

Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

Suzuki Jimny, 1998–2018 рр.

Геть нетиповий для сегменту компактних кросоверів автомобіль, а якщо зовсім строго, це не кросовер, а повноправний позашляховик 4х4 – без жодних перебільшень. У нього рамна конструкція, нерозрізні мости, повний привод з двоступінчастою "роздаткою" і жорстким підключенням передка – одне слово, все як у нечисленних тепер дорослих "проходимців".

Під капотом "Джимні" має бензиновий 1,3 л чи 1,4 л двигун (80 – 82 к.с.), чи турбодизель об’ємом 1,5 л (65 – 86 к.с.). Повторимось, що попри іграшкові габарити (довжина 3,675 м) ця машина – справжній підкорювач бездоріжжя, але в Україні більшість їх використовувалася не на оффроуді, а в ролі міського кросовера; зокрема, часто їх купували жінкам. Вагомий мінус – мікроскопічний багажник (85 л), який, проте, збільшується за рахунок складання заднього сидіння (620 л).

Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

Ford EcoSport, 2012–2022 рр.

Трохи нетипова для Європи модель, яка тим не менш залишає по собі позитивні враження. Має цікавий набір двигунів, це двійко 1,5-літрових дизелів і набір бензинові робочим об’ємом від 1,0 до 2,0 л (100 – 140 к.с.). Причому наймолодший "турболітр" – це той самий видатний 3-циліндровий турбоагрегат, який кілька років поспіль отримував у Європі титул найкращого мотора року. "Автомати" як класичні гідромеханічні, так і модні преселективні "роботи" з двома зчепленнями, "механіка" також трапляється. Крім того, на вторинному ринку багато машин з повним приводом. На ходу машина комфортна, у тому числі і на розбитих шляхах, а у комплектаціях з топовими двигунами ще й достатньо жвава.

Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

Renault Captur, 2013–2019 рр.

Дуже стильна європейська машина (не плутати з однойменним "Каптюр" на базі "Дастера", створену для небагатих країн), приємна на ходу. Але ефектна зовнішність – не єдина її перевага, наприклад, яскравому сприйняттю не заважає рекордний для цього співтовариства кліренс в 20 см. Зсувний задній диван дозволяю збільшувати багажник, є й деякі інші фокуси трансформації. Моторна лінійка доволі багата, в ній є і даунсайзингові 0,9-літрові 3-циліндрові моторчики, і більш поважні 1,2- і 1,3-літрові агрегати, і навіть дорослий 1,5-літровий дизель (90 – 110 к.с.). Всі двигуни і двигунці мають турбонаддув, що для вживаної машини не дуже добре. Натомість модель відрізняється малим споживанням пального. Машини, свого часу офіційно продані в Україні, комплектувались автоматичною трансмісією з ефективним преселективним “роботом” з двома зчепленнями. Версій з 4х4 немає, всі "Каптюри" – з переднім приводом.

Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

Якщо коротко

Обираючи компактний кросовер на вторинному ринку, звертайте увагу не лише на споживчі якості моделі, а й на технічний стан машини. В першу чергу з оглядом на те, що в такі авто при проектуванні нечасто закладають великий запас міцності і ресурсу. Відповідно, якщо такий автомобіль використовували з надмірним навантаженням – наприклад, в режимі позашляховика – то в перший період володіння вам доведеться його часто ремонтувати. Тому перед покупкою бажано з’ясувати, ким був перший власник кросовера і як він цю машину використовував.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як відрізнити кросовер від позашляховика.

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