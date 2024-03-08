Ідеальні для міста: ТОП-5 компактних кросоверів з пробігом

Маленький – це не значить, що дешевий, простий і нецікавий. У класі компактних кросоверів є чимало гідних моделей. Сьогодні ми розглянемо кілька вживаних машин, які не втрачають популярності попри те, що вже отримали заміну на заводському конвеєрі.

Чому люди обирають кросовер? Справа, просто кажучи, у висоті. Коросовер стоїть вище над дорогою, водій має вищу посадку, і салон як правило має вищий дах. Практична користь з цього цілком реальна: так простіше дертися на бордюри для паркування, вправно кататись путівцями на пікніках і мати краще огляд з-за керма, що важливо, наприклад, на поганих шляхах.

Щодо поганих шляхів – на них кросовер почувається впевненіше завдяки колесам, які зазвичай більше, ніж у класичного легковика. І навіть з повним приводом в цьому сегменті все гаразд – режим 4х4 має більшість машин у нашій добірці.

Nissan Juke, 2010–2019 рр.

Машина з виразним, хоча і дещо незвичним образом. Всі двигуни повнолітражні (від 1,5 до 1,6 л), атмосферні і турбіровані (109–188 к.с.), причому є один дизель. Трансмісія або механічна, або автоматична, причому в останньому випадку це буде не дуже довговічний варіатор CVT, через критичний знос якого "Джука" часто позбуваються його перші власники. З найпотужнішим мотором Juke має привод 4х4, але кліренс у 18 см "не випускає" цю модель на справжню багнюку чи в суворі замети. На нерівній дорозі ця машина сприймається жорсткою, адже ходова "заточена" під рівний асфальт. До речі, навіть система повного приводу налаштована на швидкісну їзду: вона має диференціал, який допомагає вправніше проходити круті повороти.

Hyundai Kona, 2017–2023 рр.

Найменш відомий в нашій країні компактний "крос", цей маленький "кореєць", певно, більше за інших орієнтований на швидкісні траси і міську експлуатацію – у порівнянні з більшістю конкурентів він має більш приземкуватий силует, він низький і по-спортивному широкий. В гамі двигунів – самі лише наддувні агрегати, тут і 1,0-літровий даунсайзинг, і повнорозмірні 1,6-літрові мотори (120–174 к.с.), в тому числі дизельний. Автоматична трансмісія – майже спортивний “робот” з двома зчепленнями. Відрадно, що "Кона" має версію з повним приводом. Kona першого покоління також має суто електричну версію, але про такі машини ми сьогодні не говоримо.

Suzuki Jimny, 1998–2018 рр.

Геть нетиповий для сегменту компактних кросоверів автомобіль, а якщо зовсім строго, це не кросовер, а повноправний позашляховик 4х4 – без жодних перебільшень. У нього рамна конструкція, нерозрізні мости, повний привод з двоступінчастою "роздаткою" і жорстким підключенням передка – одне слово, все як у нечисленних тепер дорослих "проходимців".

Під капотом "Джимні" має бензиновий 1,3 л чи 1,4 л двигун (80 – 82 к.с.), чи турбодизель об’ємом 1,5 л (65 – 86 к.с.). Повторимось, що попри іграшкові габарити (довжина 3,675 м) ця машина – справжній підкорювач бездоріжжя, але в Україні більшість їх використовувалася не на оффроуді, а в ролі міського кросовера; зокрема, часто їх купували жінкам. Вагомий мінус – мікроскопічний багажник (85 л), який, проте, збільшується за рахунок складання заднього сидіння (620 л).

Ford EcoSport, 2012–2022 рр.

Трохи нетипова для Європи модель, яка тим не менш залишає по собі позитивні враження. Має цікавий набір двигунів, це двійко 1,5-літрових дизелів і набір бензинові робочим об’ємом від 1,0 до 2,0 л (100 – 140 к.с.). Причому наймолодший "турболітр" – це той самий видатний 3-циліндровий турбоагрегат, який кілька років поспіль отримував у Європі титул найкращого мотора року. "Автомати" як класичні гідромеханічні, так і модні преселективні "роботи" з двома зчепленнями, "механіка" також трапляється. Крім того, на вторинному ринку багато машин з повним приводом. На ходу машина комфортна, у тому числі і на розбитих шляхах, а у комплектаціях з топовими двигунами ще й достатньо жвава.

Renault Captur, 2013–2019 рр.

Дуже стильна європейська машина (не плутати з однойменним "Каптюр" на базі "Дастера", створену для небагатих країн), приємна на ходу. Але ефектна зовнішність – не єдина її перевага, наприклад, яскравому сприйняттю не заважає рекордний для цього співтовариства кліренс в 20 см. Зсувний задній диван дозволяю збільшувати багажник, є й деякі інші фокуси трансформації. Моторна лінійка доволі багата, в ній є і даунсайзингові 0,9-літрові 3-циліндрові моторчики, і більш поважні 1,2- і 1,3-літрові агрегати, і навіть дорослий 1,5-літровий дизель (90 – 110 к.с.). Всі двигуни і двигунці мають турбонаддув, що для вживаної машини не дуже добре. Натомість модель відрізняється малим споживанням пального. Машини, свого часу офіційно продані в Україні, комплектувались автоматичною трансмісією з ефективним преселективним “роботом” з двома зчепленнями. Версій з 4х4 немає, всі "Каптюри" – з переднім приводом.

Якщо коротко

Обираючи компактний кросовер на вторинному ринку, звертайте увагу не лише на споживчі якості моделі, а й на технічний стан машини. В першу чергу з оглядом на те, що в такі авто при проектуванні нечасто закладають великий запас міцності і ресурсу. Відповідно, якщо такий автомобіль використовували з надмірним навантаженням – наприклад, в режимі позашляховика – то в перший період володіння вам доведеться його часто ремонтувати. Тому перед покупкою бажано з’ясувати, ким був перший власник кросовера і як він цю машину використовував.