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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на отстранение от ЧМ-2022

Фото: Сборная России (twitter.com/rfsruofficial)
Автор: Антон Федорцив

Российский футбольный союз не смог добиться выхода из спортивной изоляции для сборных разных уровней и местных клубов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт CAS.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил просьбу РФС допустить сборную России в плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре. Российские функционеры пытались получить запрет на дисквалификацию для УЕФА и ФИФА, пока будут рассматривать апелляции.

РФС пытается оспорить отстранение всех российских сборных и клубов от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Этот запрет был введен 28 февраля обеими организациями после вторжения РФ в Украину.

Итак, сборная России окончательно упустила шансы пробиться на Мундиаль-2022. Российские клубы, скорее всего, не будут играть в еврокубках в сезоне 2022/23.

Напомним, что УЕФА провел жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов.

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