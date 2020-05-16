Спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети

Потап с сыном решили украсить карантин спортом
Известный певец Потап, который недавно порадовал фанов рассказом о домашней вечеринке в честь своего 39-го дня рождения 8 мая, показал в сети еще один семейный снимок. Популярный артист вместе с сыном Андреем решили разбавить карантинные ограничения спортом на свежем воздухе.
Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram яркое фото с мальчиком на улице во дворе.
Музыкант и продюсер ловко закрутил кепку назад и в красочном свободном реглане-ветровке сделал селфи с сыном. Андрей в футбольном реглане держит в руке не менее яркий мяч. Оба сияют от счастья и тепло улыбаются.
"Люди спорта", - подписал артист кадр.
Снимок вызвал у подписчиков Потапа восторг и массу добрых комментариев с лучшими пожеланиями знаменитому отцу с сыном.
При этом в сети между поклонниками рэпера возникла дискуссия и споры, на кого больше похож мальчик. Большинство утверждает, что Андрей - просто копия своей мамы, продюсера Ирины Горовой. Однако некоторые фолловеры считают, что мальчик - вылитый Потап. При этом некоторые даже отличились неимоверно смелой мыслью, что подросток похож на Настю Каменских, нынешнюю жену Потапенко.
Потап и его сын Андрей (Фото: instagram.com/realpotap)
Фаны Потапа осыпали их восторженными комментами и резюмировали, что так или иначе - красавцы оба.
Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap
Ранее мы писали о том, что Потап поделился историей создания песни "Чумачечая весна". Оказалось, что популярная фраза родилась неслучайно, а в следствии забавного случая.
Автор: Мария Бойко