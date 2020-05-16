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Спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.05.2020 - 23:37
Спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети
Потап (Фото: instagram.com/realpotap)

Потап с сыном решили украсить карантин спортом

Известный певец Потап, который недавно порадовал фанов рассказом о домашней вечеринке в честь своего 39-го дня рождения 8 мая, показал в сети еще один семейный снимок. Популярный артист вместе с сыном Андреем решили разбавить карантинные ограничения спортом на свежем воздухе.

Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram яркое фото с мальчиком на улице во дворе.

Музыкант и продюсер ловко закрутил кепку назад и в красочном свободном реглане-ветровке сделал селфи с сыном. Андрей в футбольном реглане держит в руке не менее яркий мяч. Оба сияют от счастья и тепло улыбаются.

"Люди спорта", - подписал артист кадр.

Снимок вызвал у подписчиков Потапа восторг и массу добрых комментариев с лучшими пожеланиями знаменитому отцу с сыном.

При этом в сети между поклонниками рэпера возникла дискуссия и споры, на кого больше похож мальчик. Большинство утверждает, что Андрей - просто копия своей мамы, продюсера Ирины Горовой. Однако некоторые фолловеры считают, что мальчик - вылитый Потап. При этом некоторые даже отличились неимоверно смелой мыслью, что подросток похож на Настю Каменских, нынешнюю жену Потапенко.

Спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети

Потап и его сын Андрей (Фото: instagram.com/realpotap)

Фаны Потапа осыпали их восторженными комментами и резюмировали, что так или иначе - красавцы оба.

  • Леша, малой за барсу топит? Просто интересно...
  • Симпатичный мальчик
  • Красавцы
  • Копия мамы
  • Какая разница на кого похож, это родная кровинушка и вообще классные пацаны.
  • Красивый мальчик
  • Спорт - это круто!
  • Сын очень похож на маму, просто копия
  • Потап как с Настей стал, похудел и помолодел!
  • На этой фотографии вы очень похожи с Настей!
  • Смена неплохая!
  • Алексей, ты сейчас выглядишь моложе, чем когда рэп еще читал! Настя пошла тебе на пользу!
  • Малий копия мамы!
  • Почему не похож, очень даже похож:улыбка, глазки.
  • На жену похож.

Спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети

Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap

Ранее мы писали о том, что Потап поделился историей создания песни "Чумачечая весна". Оказалось, что популярная фраза родилась неслучайно, а в следствии забавного случая.

Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Потапновости шоу-бизнеса
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