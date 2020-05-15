Потап наконец-то рассказал, что такое "чумачечий": виноваты пьяницы

Потап и Настя Каменских (Кадр из видео)

Потап рассказал невероятную историю о создании своего знаменитого хита

Известный певец Потап раскрыл секрет о популярном слове "чумачечий", которое теперь известно практически всем жителям Украины. Хит "Чумачечая весна" в исполнении дуэта Потапа и Насти Каменских взорвал украинскую поп-музыку в 2011 году. Однако автор песни никогда не рассказывал о том, как эта песня появилась на свет.

В новом выпуске шоу 2POPODCAST, Потап наконец-то рассказал историю возникновения знаменитого хита. Он отметил, что изначально эта композиция должна была быть о свадьбе.

"Бывает, написал полностью песню: куплет, припев, есть фишка, юмор, вставка, дроп...и думаешь, что-то не то. А иногда открываешь демку, которая была написана три года назад, и она срабатывает. Однажды пришел писать песню о свадьбе, взял гитару: "Пришла и оторвала голову нам сумасшедшая весна" – пять минут. А потом подумал – "сумасшедшая весна" так банально, никакой фишки", - рассказал исполнитель.

Он добавил, что ему в голову пришло воспоминание о слове, которое когда-то назвал ему друг.

"Вспомнил, как мне товарищ рассказывал, что увидел на Дарнице двух алкашей – один без зубов говорил другому "Ты чумачечий!". Я и подумал, что это можно классно использовать", - сообщил Потап.

Всего одно слово и песня заиграла совершенно другими красками, а впоследствии оно стало разговорной изюминкой молодежи.

Потап и Настя - Чумачечая весна

Напомним, ранее мы писали о том, что Настя Каменских поделилась уникальными воспоминаниями с Потапом.

Автор: Маруся Счастливая