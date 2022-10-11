ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спортивний директор клубу Ахметова ініціював допомогу Україні всіма учасниками Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 10:07
Спортивний директор клубу Ахметова ініціював допомогу Україні всіма учасниками Ліги чемпіонів Фото: Даріо Срна (пресс-служба)
Автор: Олександр Мороз

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна закликав кожного із 31 учасника нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Срна в Instagram.

Він написав відповідні звернення, де запропонував футбольним клубам долучитися до допомоги на платформі Saving Lives Humanitarian Center, амбасадором якої він став у липні 2022 року.

"Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною", - сказав Срна.

Нагадаємо, завтра "Шахтар" зіграє з "Реалом" у Лізі чемпіонів. Початок о 22.00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар
NEWS
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
DAILY
Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз