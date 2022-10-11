Спортивный директор клуба Ахметова инициировал помощь Украине всеми участниками Лиги чемпионов
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна призвал каждого из 31 участника нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов поддержать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Срна в Instagram.
Он написал соответствующие обращения, где предложил футбольным клубам присоединиться к помощи на платформе Saving Lives Humanitarian Center, послом которой он стал в июле 2022 года.
"Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной", - сказал Срна.
Напомним, завтра "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Лиге чемпионов. Начало в 22:00.
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