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Спортивный директор клуба Ахметова инициировал помощь Украине всеми участниками Лиги чемпионов

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Вторник 11 октября 2022 10:07
Спортивный директор клуба Ахметова инициировал помощь Украине всеми участниками Лиги чемпионов Фото: Дарио Срна (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна призвал каждого из 31 участника нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов поддержать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Срна в Instagram.

Он написал соответствующие обращения, где предложил футбольным клубам присоединиться к помощи на платформе Saving Lives Humanitarian Center, послом которой он стал в июле 2022 года.

"Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной", - сказал Срна.

Напомним, завтра "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Лиге чемпионов. Начало в 22:00.

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