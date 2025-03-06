Спортивні Skoda Octavia RS отримали спеціальну версію для поліції
Skoda розсекретила спеціальний поліцейський універсал на базі Octavia RS. Новинку з двома типами кузова показали у лівреї поліції Британії. У таких автомобілів під капотом 265-сильний двигун об'ємом 2,0 літра.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу автовиробника.
Силовий агрегат забезпечує розгін з місця до "сотні" за 6,4 секунди та максимальну швидкість у 250 км/год. У новинок всі атрибути поліцейських машин на місці: проблискові маячки в решітці радіатора, "люстра" на даху, радіозв'язок і гучномовці.
Нагадаємо, що Skoda Octavia оновилася в лютому 2024 року, тоді ж показали і заряджений варіант з приставкою RS. З рестайлінгом RS-версія втратила 200-сильний дизель, повний привід і механічну коробку передач, зате бензиновому дволітровому турбомотору збільшили потужність. З того моменту він розвиває на 20 сил більше, ніж на попередній Octavia RS і працює у зв'язці з безальтернативним семиступінчастим "роботом" DSG.
У спортивного варіанта більш жорстка підвіска, занижена на 15 міліметрів щодо базової Octavia, 19-дюймові колісні диски замість 18-дюймових, матричні фари та крісла з розвиненою бічною підтримкою.
Саме такий універсал і перетворили на поліцейський автомобіль, призначений для правоохоронних органів Британії. Ймовірно, Skoda запропонує нову заводську версію поліціям інших країн.
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