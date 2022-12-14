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Спортивна індульгенція. Зеленський розкритикував пропозиції допустити РФ до змагань

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Київ, Середа 14 грудня 2022 21:24
Спортивна індульгенція. Зеленський розкритикував пропозиції допустити РФ до змагань Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пропозиції допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань - це спортивна індульгенція. Цього не можна допустити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Говорив сьогодні з головою Міжнародного олімпійського комітету Бахом. Зокрема, про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити винним у терорі сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція", - наголосив Зеленський.

За його словами, саме так російська пропаганда подаватиме інформацію про повернення спортсменів з РФ та Білорусі на змагання, якщо Міжнародний олімпійський комітет ухвалить відповідне рішення.

"Ніхто не закриватиме очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни. Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик... Вісім років йому було... Можна сказати тільки одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори - у плямах крові”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше президент МОК Томас Бах заявляв, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, яка пройде в Парижі.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що він вважає таку позицію поганою.

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