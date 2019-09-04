Спор "Фармака" и "Дарницы" за "Корвалол" получил шанс на объективное рассмотрение, - журналист

Выборы президента помешали "Дарнице" и ее политическим союзникам получить победу в суде за использование ТМ "Корвалол", которая принадлежит компании "Фармак", в условиях неопределенности никто среди судейского корпуса не решился взять на себя ответственность за явно неправомерное решение. Об этом заявил журналист Сергей Руденко, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"В июне Большая палата Верховного суда отправила спор между фармкомпаниями на новое рассмотрение в Хозсуд Киева. Дело рассматривает Наталья Ивановна Зеленина, которая не была замечена в громких скандалах. Команда нового президента, похоже, не имеет интересов в "Дарнице". Поэтому условия для объективного рассмотрения дела, похоже, будут обеспечены. И мы наконец разгадаем секрет Полишинеля: можно свободно присваивать чужие марки или все-таки придется инвестировать в рыночную раскрутку собственных брендов?", - отмечает Руденко.

По его словам, спор вокруг прав на торговую марку "Корвалол" между компаниями "Дарница" и "Фармак" продолжается уже 15 лет. Начался он сразу после Оранжевой революции, при президенте Викторе Ющенко. В апреле 2005 года госдепартамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки одобрил знак для товаров и услуг "Корвалол-Дарница". Хотя похожая торговая марка "Корвалол" была зарегистрирована за компанией "Фармак" еще в 1996 году, а в декабре 2004 года она получила статус "хорошо известной".

"Такие действия прямо противоречат нашему законодательству, в частности, Парижской конвенции об охране промышленной собственности, которая действует для Украины с 1991 года. Статья 6-bis этого международного соглашения прямо запрещает применение товарного знака, который может вызвать смешение с уже зарегистрированной общеизвестной торговой маркой", - пишет Руденко.

По мнению журналиста, выигрывать суды за "Корвалол" компании "Дарница" помогали политические связи: дело со стороны "Дарницы" вела юридическая компания Александры Павленко. Ее отец Сергей Павленко был народным депутатом от блока спикера Владимира Литвина. Входил в бюджетный комитет, но интерес к фарме проявил, приняв участие в спецкомиссии по инсулиновому заводу "Индар". С марта 2010 года Блок Литвина был в коалиции с Партией регионов. Вопросами судов в Администрации президента занимался авторитетный юрист Андрей Портнов.

"С такими "картами" неудивительно, что "Дарница" быстро и уверенно одержала "убедительную победу". И неважно, кто с кем договаривался: или Загории через Матвиенко и Литвина с Партией регионов, или семья Павленко через Литвина с регионалами, или была другая комбинация. В политической подоплеке дела можно не сомневаться", - объяснил Сергей Руденко.

И добавил, что Глеб Загорий (владелец "Дарницы") ранее входил в ближайшее окружение предыдущей власти. Но, по мнению журналиста, теперь, при новом президенте Владимире Зеленском, спор за "Корвалол", наконец, получил шанс на объективное рассмотрение в судах "без политических лоббистов и кулуарных договоренностей со стороны влиятельных (прежде) Загориев".