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Спонсор Ферстаппена получил обвинение в отмывании денег посредством спорта

Фото: Макс Ферстаппен на Гран-при Италии (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен столкнулся с репутационными рисками из-за проблем нидерландского бизнесмена Фрица ван Эрда с законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Лидер сезона-2022 оказался в центре скандала вокруг его многолетнего персонального спонсора. Пилот "Ред Булла" в течение длительного периода сотрудничал с сетью супермаркетов Jumbo.

Налоговики Нидерландов на днях провели обыск в доме местного бизнесмена, гендиректора упомянутой сети ван Эрда по подозрению в отмывании средств. Известный меценат мог использовать благотворительность, в том числе и в автоспорте, для незаконных финансовых сделок. Следствие по этому делу продолжается.

Тем временем менеджер Ферстаппена Раймон Вермюлен в комментарии для нидерландской печати напомнил, что гонщик подписал спонсорский контракт с Jumbo, а не с ван Эрдом непосредственно. Налоговые органы претензий к сети супермаркетов не выдвигали.

Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С тех пор нидерландский пилот провел 157 гран-при и одержал 31 победу. Скандальный триумф на Гран-при Абу-Даби-2021 позволил Ферстаппену впервые в карьере стать чемпионом мира.

На прошлой неделе "Феррари" анонсировала тренировку за рулем конюшни российского пилота Шварцмана. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он вспомнил об израильском паспорте и начал выступать под новой лицензией.

К слову, нидерландец Ферстаппен триумфовал на Гран-при Италии после старта с четвертого ряда.

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Формула-1