"Спочатку вбиваємо клин": експерти про тактику боїв ЗСУ в районі Роботиного

Українські війська продовжують вести наступальні дії в районі села Роботине (Запорізька область). ЗСУ зараз займаються вбиванням клину в оборону РФ і розширенням плацдарму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви військового експерта Олексія Гетьмана та військового експерта Владислава Селезньова.

Поточна обстановка в районі села Роботине

Українські війська після Роботиного продовжують іти двома лініями: Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате.

"Це ті напрямки, де зараз просуваються наші Збройні сили", - зазначила заступник міністра оборони України Анна Маляр.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ вже атакують основний комплекс російських укріплень. Агентство Reuters із посиланням на неназваного українського командира писало, що найскладніші рубежі пройдено і наступ може піти легше.

Так звані російські "воєнкори" писали про українські атаки на нібито тилові лінії біля села Вербове. Тому в ISW вважають, що Сили оборони можуть перебувати поблизу тактичних тилів противника. Аналітики припускають, що наступна лінія оборони може бути слабшою, хоча все одно становить серйозну проблему. Тепер передовим загонам доведеться пройти суцільні протитанкові рови, "зуби дракона" і додаткові мінні поля.

ЗСУ вбивають клин в оборону окупантів

Судячи з карт, нашим військам вдалося вклинитися між Роботиним і селом Вербове, розширивши плацдарм не менше, ніж на 7 кілометрів. За словами Олексія Гетьмана, це звичайна логіка - спочатку вбивається клин, потім розширюється, підрозділи після прориву не зупиняються, а починають рухатися умовними тилами противника.

"Занадто глибоко вклинюватися теж недоречно. Якщо відразу просунутися на 15-20 кілометрів, то не встигнуть підтягнутися основні частини, і авангард може опинитися як у вогневому мішку, так і взагалі в оточенні", - пояснив військовий експерт.

Для чого ще потрібно українським бійцям розширювати плацдарм

Селезньов, зі свого боку, наголошує: розширення плацдарму потрібне не тільки тому, що рух вузьким фронтом створює ризик потрапляння в котел, а й тому, що збільшення лінії зіткнення змушує ворога розтягувати сили, знижуючи щільність своїх позицій і особового складу на них.

Рух на Новопрокопівку й Очеретувате логічний з урахуванням того, що села розташовані на дорогах Т0408 і Т0401 в окупований Токмак. Після того, як ЗСУ дійдуть до них, до міста залишаться лічені кілометри.

Звільнення села Роботине

Наприкінці липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом. Сьогодні ж у Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту.

Більш детально про те, як далі розвиватимуться події на півдні та що може зупинити наступ на Токмак - у матеріалі РБК-Україна.