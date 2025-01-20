Спочатку цифровий двійник. Чи стануть ВІМ-технології обовʼязковими в Україні

В Україні вивчають можливість адаптувати досвід провідних європейських країн у обов'язковому впровадженні віртуального будівництва об’єктів, які відновлюють за бюджетні кошти. Законопроєкт щодо цього вже готовий до другого читання. Після його ухвалення на використання цієї технології перейдуть до 80% будівельних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, коментуючи дослідження про впровадження ВІМ-технологій у країнах Європейського Союзу, опублікованого Комісією ЄС.

За її словами, йдеться про ВІМ-технології, що передбачають впровадження будівельного інформаційного моделювання. Це віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати ще задовго до його фактичного завершення. Воно деталізує всі фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики об’єкта.

"Ще у липні 2022 року парламент у першому читанні підтримав відповідний законопроєкт - №6383. Після його ухвалення використання BIM-технологій, включно з розрахунком вартості життєвого циклу об'єкта, якщо його споруджують за бюджетні кошти або під держгарантії, стане обов'язковим в Україні. Якщо ми зможемо це реалізувати, то як свідчить міжнародний досвід, до 80% будівельних компаній почнуть працювати за новими правилами", - пояснила Шуляк і додала, що наразі законопроєкт №6383 готовий до другого читання.

Вона пояснила, що наразі Україна активно вивчає можливості адаптувати до нового цифрового режиму у будівництві досвід таких країн як Естонія, Франція, Німеччина, Нідерланди і Ірландія. У кожній з них використання ВІМ - технологій має свої особливості.

Естонія

Відомі цифрові інновації Естонії в будівництві очевидні завдяки системі дозволів на будівництво на основі BIM та платформі електронного будівництва. BIM широко використовується тут на всіх етапах життєвого циклу будівлі та є фундаментальним для повністю оцифрованого процесу отримання дозволів на будівництво в Естонії.

"BIM успішно інтегровано в систему освіти та професійної підготовки Естонії. Країна зберігає високі показники, що перевищують середні показники ЄС, у сфері професійної підготовки. Цей інструмент використовується в країні на всіх етапах життєвого циклу публічного проекту. Крім того, BIM переймається все більшою кількістю будівельних підприємств Ірландії. Приватний сектор в Естонії бере активну участь у поширенні та впровадженні практики BIM. У контексті процесу застосування на основі BIM було розроблено постійну співпрацю між державними та приватними зацікавленими сторонами", - розповіла голова комітету містобудування.

Вона додала, що бачення будівельного сектору Естонії до 2035 року – це екологічно стійкий та ефективний сектор, який знаходиться в авангарді нових технологічних рішень. Стратегія країни встановлює дії та ініціативи за участю як державного, так і приватного секторів, включаючи підвищення кваліфікації робочої сили, сприяння використанню BIM та використання державних закупівель як інструменту цифровізації та підвищення стійкості будівельного сектору.

"Країна активно використовує BIM протягом кількох років, демонструючи свою відданість цифровим інноваціям у практиці будівництва. Впровадження в Естонії процесу отримання дозволів на будівництво на основі BIM визнано в усьому світі найкращою практикою, що демонструє передовий підхід країни до цифровізації", - наголосила Шуляк.

Німеччина

За словами Шуляк, ця країна є однією з перших країн-членів, яка розробила національну стратегію BIM. Ще у 2015 році тут розробили "BIM Stufenplan" як дорожню карту, яка сформувала шлях для поступового впровадження BIM у громадські роботи. Крім того, були опубліковані відповідні дорожні карти впровадження для окремих галузей.

"Впровадження пілотних публічних проектів BIM було розпочато в 2017 році. У подальшому процесі, починаючи з 2021 року, були розроблені правила та інструкції щодо державних закупівель, які зробили застосування BIM обов’язковим у кількох державних проектах. Як наслідок - вже у 2023 році приблизно 70% будівельних компаній у Німеччині використовували BIM на різних рівнях. Більшість із цих компаній є архітекторами та проектними компаніями", - розповіла Олена Шуляк.

Вона додала, що уряд Німеччини у співпраці із зацікавленими сторонами з промисловості та наукових кіл розробив різні національні шаблони та стандарти, щоб підтримати та сприяти застосуванню BIM у громадських роботах. Крім цього, прагнучи прискорити цифрову трансформацію будівельного сектору та впровадження BIM, Німеччина мобілізувала значну кількість державного фінансування, наголошуючи на підтримці оцифрування будівельних МСП та підвищенні кваліфікації німецьких фахівців.

З 2021 року використання BIM стало обов’язковим на етапі проектування та будівництва федеральних проектів громадських робіт у сфері транспорту, будівництва, енергетики тощо. У жовтні 2022 року федеральний уряд Німеччини запустив новий портал BIM, який надає ряд інструментів для підтримки державних органів для публікації технічних специфікацій для BIM будівельних проектів, які пройшли тендер.

Ірландія

Ірландія, наголосила Шуляк, вважається першою країною, яка прийняла BIM, оскільки країна віддала пріоритет переходу на BIM з 2014 року, створила Національну раду з BIM і розробила національну дорожню карту BIM у 2017 році. В Ірландії застосування BIM не є обов’язковим, хоча BIM широко використовується в державних проектах різних типів і прийнято приблизно 76% ірландських будівельних підприємств.

"Ірландська влада постійно працює над впровадженням міжнародних стандартів BIM і розробкою нових технічних параметрів і компонентів даних відповідно до потреб ірландського ринку. Наразі країна розробляє спеціальні національні шаблони BIM та рекомендації в рамках проекту Build Digital", - зауважила Олена Шуляк.

Вона додала, що для прискорення цифрової трансформації будівельного сектору та впровадження BIM держава Ірландії надає фінансову підтримку, наголошуючи на прискоренні оцифрування будівельних підприємств і підтримці підвищення кваліфікації фахівців з архітектури, інженерії, будівництва та експлуатації.

Більше того, в Ірландії BIM вже давно інтегрований у систему освіти та професійної підготовки. Крім того, країна з долею у 15% є однією з провідних держав-членів щодо участі професіоналів будівельного сектору у програмах професійного навчання.

BIM інтегрований у весь життєвий цикл різноманітних державних активів (будівель, інфраструктури тощо) в Ірландії. Ірландська влада підтримує безперервну співпрацю з промисловістю та академічними колами щодо впровадження BIM. Це дозволило спільно створити національну дорожню карту BIM, Build Digital Project і відповідні спільні ініціативи, що прискорило впровадження BIM.

Нідерланди

Нідерланди, повідомила Шуляк, досягли одного з найвищих показників впровадження BIM у світі. Цьому сприяла національна дорожня карта BIM, яка розглядала BIM як інструмент управління інформацією, а не інструмент моделювання, і сприяла обміну даними та використанню відкритих стандартів.

"У Нідерландах застосування BIM є обов’язковим лише для великомасштабних державних проектів. Водночас навіть у випадках, коли ВІМ використовувати не обовʼязково, ця технологія присутня у 80% загальних проектів. Навіть незважаючи на відсутність жорстких законодавчих вимог, BIM широко використовується на етапі проектування, будівництва, експлуатації та обслуговування громадських проектів", - повідомила Шуляк.

У Нідерландах, додала вона, держава підтримувала різноманітні науково-дослідні проекти, які в більшості випадків були розроблені як спільні ініціативи між промисловістю та державним сектором. Також держава надає фінансову підтримку для сприяння цифровізації підприємств та підвищенню кваліфікації фахівців. Це дозволило спільно створити національну дорожню карту BIM та відповідні національні шаблони та стандарти, що прискорило впровадження BIM у державні проекти. Крім того, Нідерланди входять до трійки найкращих держав- членів щодо участі фахівців будівельного сектору (17%) у програмах професійного навчання.

Франція

Як зазначила Шуляк, ця країна має стратегію BIM з 2014 року на основі двох планів - плану цифрового переходу і плану BIM 2022 для прямого застосування в проектах будівництва громадської інфраструктури та інших будівель. BIM, наголосила вона, широко використовується в громадських проектах, головним чином на етапі проектування та будівництва.

"Вже у 2021 році 50-60% будівельних компаній використовували BIM у своїх проектах. Вся національна стратегія BIM країни базується на співпраці між державними органами влади та будівельним сектором та академічними колами. Крім того, будівельний сектор взяв на себе кілька ініціатив для просування BIM в країні", - розповіла нардепка.