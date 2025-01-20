Сначала цифровой двойник. Станут ли ВІМ-технологии обязательными в Украине

В Украине изучают возможность адаптировать опыт ведущих европейских стран в обязательном внедрении виртуального строительства объектов, которые восстанавливают за бюджетные средства. Законопроект по этому поводу уже готов ко второму чтению. После его принятия на использование этой технологии перейдут до 80% строительных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, комментируя исследование о внедрении ВІМ-технологий в странах Европейского Союза, опубликованного Комиссией ЕС.

По ее словам, речь идет о ВІМ-технологиях, предусматривающих внедрение строительного информационного моделирования. Это виртуальное строительство объекта, которое возможно реализовать еще задолго до его фактического завершения. Оно детализирует все физические, технические, технологические, временные, экологические и стоимостные характеристики объекта.

"Еще в июле 2022 года парламент в первом чтении поддержал соответствующий законопроект - №6383. После его принятия использование BIM-технологий, включая расчет стоимости жизненного цикла объекта, если он строится за бюджетные средства или под госгарантии, станет обязательным в Украине. Если мы сможем это реализовать, то как показывает международный опыт, до 80% строительных компаний начнут работать по новым правилам", - пояснила Шуляк и добавила, что сейчас законопроект №6383 готов ко второму чтению.

Она пояснила, что сейчас Украина активно изучает возможности адаптировать к новому цифровому режиму в строительстве опыт таких стран как Эстония, Франция, Германия, Нидерланды и Ирландия. В каждой из них использование ВІМ - технологий имеет свои особенности.

Эстония

Известные цифровые инновации Эстонии в строительстве очевидны благодаря системе разрешений на строительство на основе BIM и платформе электронного строительства. BIM широко используется здесь на всех этапах жизненного цикла здания и является фундаментальным для полностью оцифрованного процесса получения разрешений на строительство в Эстонии.

"BIM успешно интегрирован в систему образования и профессиональной подготовки Эстонии. Страна сохраняет высокие показатели, превышающие средние показатели ЕС, в сфере профессиональной подготовки. Этот инструмент используется в стране на всех этапах жизненного цикла публичного проекта. Кроме того, BIM проникается все большим количеством строительных предприятий Ирландии. Частный сектор в Эстонии активно участвует в распространении и внедрении практики BIM. В контексте процесса применения на основе BIM было разработано постоянное сотрудничество между государственными и частными заинтересованными сторонами", - рассказала председатель комитета градостроительства.

Она добавила, что видение строительного сектора Эстонии до 2035 года - это экологически устойчивый и эффективный сектор, который находится в авангарде новых технологических решений. Стратегия страны устанавливает действия и инициативы с участием как государственного, так и частного секторов, включая повышение квалификации рабочей силы, содействие использованию BIM и использование государственных закупок как инструмента цифровизации и повышения устойчивости строительного сектора.

"Страна активно использует BIM в течение нескольких лет, демонстрируя свою приверженность цифровым инновациям в практике строительства. Внедрение в Эстонии процесса получения разрешений на строительство на основе BIM признано во всем мире лучшей практикой, что демонстрирует передовой подход страны к цифровизации", - отметила Шуляк.

Германия

По словам Шуляк, эта страна является одной из первых стран-членов, которая разработала национальную стратегию BIM. Еще в 2015 году здесь разработали "BIM Stufenplan" как дорожную карту, которая сформировала путь для постепенного внедрения BIM в общественные работы. Кроме того, были опубликованы соответствующие дорожные карты внедрения для отдельных отраслей.

"Внедрение пилотных публичных проектов BIM было начато в 2017 году. В дальнейшем процессе, начиная с 2021 года, были разработаны правила и инструкции по государственным закупкам, которые сделали применение BIM обязательным в нескольких государственных проектах. Как следствие - уже в 2023 году примерно 70% строительных компаний в Германии использовали BIM на разных уровнях. Большинство из этих компаний являются архитекторами и проектными компаниями", - рассказала Елена Шуляк.

Она добавила, что правительство Германии в сотрудничестве с заинтересованными сторонами из промышленности и научных кругов разработало различные национальные шаблоны и стандарты, чтобы поддержать и способствовать применению BIM в общественных работах. Кроме этого, стремясь ускорить цифровую трансформацию строительного сектора и внедрение BIM, Германия мобилизовала значительное количество государственного финансирования, подчеркивая поддержку оцифровки строительных МСП и повышении квалификации немецких специалистов.

С 2021 года использование BIM стало обязательным на этапе проектирования и строительства федеральных проектов общественных работ в сфере транспорта, строительства, энергетики и тому подобное. В октябре 2022 года федеральное правительство Германии запустило новый портал BIM, который предоставляет ряд инструментов для поддержки государственных органов для публикации технических спецификаций для BIM строительных проектов, прошедших тендер.

Ирландия

Ирландия, отметила Шуляк, считается первой страной, которая приняла BIM, поскольку страна отдала приоритет переходу на BIM с 2014 года, создала Национальный совет по BIM и разработала национальную дорожную карту BIM в 2017 году. В Ирландии применение BIM не является обязательным, хотя BIM широко используется в государственных проектах различных типов и принято примерно 76% ирландских строительных предприятий.

"Ирландские власти постоянно работают над внедрением международных стандартов BIM и разработкой новых технических параметров и компонентов данных в соответствии с потребностями ирландского рынка. Сейчас страна разрабатывает специальные национальные шаблоны BIM и рекомендации в рамках проекта Build Digital", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что для ускорения цифровой трансформации строительного сектора и внедрения BIM государство Ирландии оказывает финансовую поддержку, подчеркивая ускорение оцифровки строительных предприятий и поддержку повышения квалификации специалистов по архитектуре, инженерии, строительству и эксплуатации.

Более того, в Ирландии BIM уже давно интегрирован в систему образования и профессиональной подготовки. Кроме того, страна с долей в 15% является одним из ведущих государств-членов по участию профессионалов строительного сектора в программах профессионального обучения.

BIM интегрирован во весь жизненный цикл различных государственных активов (зданий, инфраструктуры и т.д.) в Ирландии. Ирландские власти поддерживают непрерывное сотрудничество с промышленностью и академическими кругами по внедрению BIM. Это позволило совместно создать национальную дорожную карту BIM, Build Digital Project и соответствующие совместные инициативы, что ускорило внедрение BIM.

Нидерланды

Нидерланды, сообщила Шуляк, достигли одного из самых высоких показателей внедрения BIM в мире. Этому способствовала национальная дорожная карта BIM, которая рассматривала BIM как инструмент управления информацией, а не инструмент моделирования, и способствовала обмену данными и использованию открытых стандартов.

"В Нидерландах применение BIM является обязательным только для крупномасштабных государственных проектов. В то же время даже в случаях, когда BIM использовать не обязательно, эта технология присутствует в 80% общих проектов. Даже несмотря на отсутствие жестких законодательных требований, BIM широко используется на этапе проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания общественных проектов", - сообщила Шуляк.

В Нидерландах, добавила она, государство поддерживало различные научно-исследовательские проекты, которые в большинстве случаев были разработаны как совместные инициативы между промышленностью и государственным сектором. Также государство оказывает финансовую поддержку для содействия цифровизации предприятий и повышению квалификации специалистов. Это позволило совместно создать национальную дорожную карту BIM и соответствующие национальные шаблоны и стандарты, что ускорило внедрение BIM в государственные проекты. Кроме того, Нидерланды входят в тройку лучших государств-членов по участию специалистов строительного сектора (17%) в программах профессионального обучения.

Франция

Как отметила Шуляк, эта страна имеет стратегию BIM с 2014 года на основе двух планов - плана цифрового перехода и плана BIM 2022 для прямого применения в проектах строительства общественной инфраструктуры и других зданий. BIM, подчеркнула она, широко используется в общественных проектах, главным образом на этапе проектирования и строительства.

"Уже в 2021 году 50-60% строительных компаний использовали BIM в своих проектах. Вся национальная стратегия BIM страны базируется на сотрудничестве между государственными органами власти и строительным сектором и академическими кругами. Кроме того, строительный сектор взял на себя несколько инициатив для продвижения BIM в стране", - рассказала нардеп.