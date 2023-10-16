Сплачувати податки з коштів, отриманих як компенсація за пошкоджене житло, не потрібно, - Шуляк

За її словами, згідно з пунктом 165.1.66 закону України №3219-IX від 30.06.2023 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об‘єкт житла не підлягає жодному оподаткуванню.

"У випадку компенсацій в рамках "єВідновлення" наша мета - не наповнення бюджету, а допомога людям, що втратили житло або можливість у ньому проживати, тому жодних податків з коштів, отриманих у якості компенсації, не потрібно сплачувати ні зараз, ні потім. Цей момент чітко прописаний на законодавчому рівні, тому неприпустимі жодні маніпуляцій з цього приводу", - підкреслила нардеп.

Вона також повідомила, що станом на сьогодні відпрацьовано вже більшу половину заяв на компенсацію за пошкоджене майно і погоджено на їх виплату понад 1,8 млрд гривень. А сума згенерованих житлових сертифікатів, які можна обміняти на нове житло замість взагалі зруйнованого, складає вже понад 400 млн гривень.

Нагадаємо, 5 жовтня народні депутати підтримали в цілому законопроект №10063 про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна - розширення форм компенсації з 1 січня 2024 року, по яких можна претендувати на виплату по програмі "єВідновлення": відтепер її зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.