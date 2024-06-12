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Співвідношення добровольців та мобілізованих складає один до трьох, - Міноборони

Фото: моблізація в Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Наразі окрім застосунку "Резерв+" готується ще одна цифрова платформа - для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Так, під час конференції "‎Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики" заступниця міністра оборони Наталія Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції. 
 
За її словами, наразі впроваджуються системні зміни в Силах оборони, а також створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів. Наразі їх налічується вже 22, а цього тижня планується відкрити ще три

"Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - розповіла Калмикова.

Цифровізація розвитку ЗСУ

Водночас заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко наголосила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і цифровізація розвитку ЗСУ.

За її словами, цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація - це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі - запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську", - заявила вона.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Комітет з нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної ради розглядав питання щодо продовження терміну оновлення даних для військовозобов’язаних після 16 липня. Однак, на їхню думку, двох місяців достатньо.

Аналогічну позицію, зокрема, виказав член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, заявивши, що у фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення терміну.

Варто зауважити, що згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані повинні протягом 60 днів після 18 травня оновити свої дані. Це можна зробити через додаток "Резерв+", ЦНАП, або у ТЦК та СП.

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Мобілізація в Україні