Співвідношення добровольців та мобілізованих складає один до трьох, - Міноборони

Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Наразі окрім застосунку "Резерв+" готується ще одна цифрова платформа - для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони .

Так, під час конференції "‎Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики" заступниця міністра оборони Наталія Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.



За її словами, наразі впроваджуються системні зміни в Силах оборони, а також створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів. Наразі їх налічується вже 22, а цього тижня планується відкрити ще три

"Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - розповіла Калмикова.

Цифровізація розвитку ЗСУ

Водночас заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко наголосила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і цифровізація розвитку ЗСУ.

За її словами, цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація - це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі - запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську", - заявила вона.