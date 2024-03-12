Співробітники санаторію "Червона калина" пікетували ФДМУ: у чому причина

Працівники санаторію "Червона калина" спільно з громадською організацією "Всеукраїнський рух "Громадськість проти корупції" провели мирну акцію протесту під будівлею Фонду державного майна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів протесту.

Головною вимогою пікетувальників було припинити рейдерські атаки на підприємство. У цих діях вони звинувачують екс-очільника Рівненської обласної військової адміністрації, а нині голову ФДМУ Віталія Коваля.

Як розповіли працівники санаторію, "Червона Калина" безперестанно працює та оздоровлює громадян вже понад 30 років. У 2022 році, з метою подальшого розвитку та модернізації, оздоровчий заклад залучив міжнародного інвестора - біореноваційну групу компаній Aregy Group.

Новий акціонер планує вкласти у розвиток санаторію $20 млн. На ці гроші заплановано оновити матеріально-технічну бази закладу та провести ремонти, оновити і закупити нове медичного обладнання для розширення асортименту медичних послуг, що відповідатимуть задачам реабілітації військових та цивільних осіб, а також сучасним методикам і програмам лікування та оздоровлення.

Також Aregy Group планує придбати УЗД-комплекс для ефективної діагностики та надання безкоштовних послуг місцевому населенню. Задля забезпечення діяльності санаторію Aregy Group планує працевлаштувати понад 200 осіб.

"Ще до приходу в "Червону калину" інвестора екс-губернатор області Віталій Коваль руками своїх "васалів" - деяких депутатів Рівненської обласної ради, бізнесменів та юристів - почав займатися скупкою земельних ділянок у селі Жобрин, в якому знаходиться санаторій. Тепер же, коли Коваль став головою Фонду держмайна, він, через підставних осіб, готується викупити за безцінь (шляхом малої приватизації, - ред.) ще й майно оздоровчого закладу. Нещодавно стало відомо, що на місці санаторію планують побудувати елітні котеджі", - розповіли учасники пікету.

Aregy Group та колектив санаторію звернулися щодо рейдерських атак із відкритою заявою до народних депутатів та президента з проханням надати допомогу в протидії рейдерському захопленню підприємства. Та відповіді поки не отримали.

Утім, 1 березня 2024 року оздоровчий заклад вимушений був зупинити свою діяльність та виплату зарплат колективу, а інвестори - призупинити інвестиції.

"З приходом у санаторій потужного інвестора наш заклад, працівники та державні фонди отримали шанс на майбутнє: нечувані, як для нашого краю інвестиції, сучасне обладнання, співпрацю з міжнародними компаніями та спеціалістами в галузі оздоровлення. До того ж Aregy Group забезпечувало регулярні надходження до бюджетів - сільського, обласного та державного. Загальна сума сплачених підприємством податків щорічно складала 12 млн грн. Крім того, санаторій виділяв понад 1 млн грн в місяць на підтримку ЗСУ. Тепер же, через дії Коваля, усе це можна втратити. І область знову ризикує опинитися біля розбитого корита", - кажуть працівники.

"Люди вийшли під стіни Фонду держмайна висловити невдоволення діями пана Коваля і попередити, щоб він припиняв свою так звану "легітимну" діяльність", - говорить голова ГО "Всеукраїнський рух "Громадськість проти корупції" Олександр Муленко.

Він також повідомив, що мітингувальники залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів: Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, НАБУ та ін. з метою відкриття кримінальних проваджень проти голови ФДМУ та його спільників.

"Ми не можемо миритися з тим, щоб санаторій "Червона калина" припинив своє існування, і припинив надавати медичні та оздоровчі послуги. Тому будемо відстоювати права колективу усіма можливими способами", - підсумував Муленко.

Як відомо, раніше ЗМІ писали, що голова ФДМУ Віталій Коваль разом з депутатом Рівненської обласної ради Володимиром Рашовським можуть захопити санаторій "Червона калина", що розташований в дендропарку в селі Жобрин, та побудувати на його місці розважальний комплекс з котеджами.

На підприємство здійснюється тиск через суди шляхом введення в оману 84-річної Світлани Сивой. А саме, домагаються того, щоб частка інвестора - компанії "Ареджи Ю", яка входить до Aregy Group, у розмірі 87,6% перейшла Світлані Сивій, яка володіє усього 3,2% орендного підприємства.