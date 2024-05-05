Співробітника компанії Трампа звинуватили у шахрайстві та обмані сотень клієнтів

Аудитора компанії Trump Media звинуватили у масовому шахрайстві та обмані клієнтів. Фірма не проводила передбачених стандартами щоквартальних аудиторських перевірок клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комісії з цінних паперів і бірж США.

Відомство визнала аудиторську фірму BF Borgers CPA та її власника Бенджаміна Боргерса "фіктивною аудиторською фірмою". Комісія постановила, що з січня 2021 року по червень 2023 року компанія та її власник свідомо не проводили аудиторські перевірки та щоквартальні огляди, що передбачено стандартами Ради з нагляду за обліком публічних компаній.

Натомість фірма вводила в оману клієнтів та стверджувала, що її робота відповідає стандартам Ради. Компанія фальшувала аудиторські документи, а у включених до понад 500 поданих до комісії звітів публічних компаній стверджувала, що аудит фірми проводився згідно з такими стандартами.

Комісія також повідомила, що BF Borgers виступала аудитором компанії Trump Media і готувалася до злиття з публічною підставною компанією Digital World Acquisition, що завершилося наприкінці березня 2024 року.

Викриті порушення поставили під сумнів точність фінансової інформації у тисячах звітів клієнтів, яких перевіряла Borgers. Серед них - компанія Trump Media, мажоритарним акціонером якої є екс-президент Дональд Трамп.

Такі звіти регулярно подаються до Комісії з цінних паперів і бірж США та вміщують важливу інформацію, яку інвестори та аналітики використовують для оцінки компаній, які виставляють акції для торгів на публічних ринках.

У п’ятницю, 3 травня, акції Trump Media, якій належить соцмережа Трампа Truth Social, впали на 9%, повідомляє CNBC.

За результатами перевірки, BF Borgers та її власник Бенджамін Боргерс погодилися на довічне відсторонення від бухгалтерської практики. Також фірма погодилася сплатити штраф у розмірі 12 млн доларів, а Боргерс - штрафи на 2 млн доларів.