ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Співробітника компанії Трампа звинуватили у шахрайстві та обмані сотень клієнтів

Неділя 05 травня 2024 04:32
UA EN RU
Співробітника компанії Трампа звинуватили у шахрайстві та обмані сотень клієнтів Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Аудитора компанії Trump Media звинуватили у масовому шахрайстві та обмані клієнтів. Фірма не проводила передбачених стандартами щоквартальних аудиторських перевірок клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комісії з цінних паперів і бірж США.

Відомство визнала аудиторську фірму BF Borgers CPA та її власника Бенджаміна Боргерса "фіктивною аудиторською фірмою". Комісія постановила, що з січня 2021 року по червень 2023 року компанія та її власник свідомо не проводили аудиторські перевірки та щоквартальні огляди, що передбачено стандартами Ради з нагляду за обліком публічних компаній.

Натомість фірма вводила в оману клієнтів та стверджувала, що її робота відповідає стандартам Ради. Компанія фальшувала аудиторські документи, а у включених до понад 500 поданих до комісії звітів публічних компаній стверджувала, що аудит фірми проводився згідно з такими стандартами.

Комісія також повідомила, що BF Borgers виступала аудитором компанії Trump Media і готувалася до злиття з публічною підставною компанією Digital World Acquisition, що завершилося наприкінці березня 2024 року.

Викриті порушення поставили під сумнів точність фінансової інформації у тисячах звітів клієнтів, яких перевіряла Borgers. Серед них - компанія Trump Media, мажоритарним акціонером якої є екс-президент Дональд Трамп.

Такі звіти регулярно подаються до Комісії з цінних паперів і бірж США та вміщують важливу інформацію, яку інвестори та аналітики використовують для оцінки компаній, які виставляють акції для торгів на публічних ринках.

У п’ятницю, 3 травня, акції Trump Media, якій належить соцмережа Трампа Truth Social, впали на 9%, повідомляє CNBC.

За результатами перевірки, BF Borgers та її власник Бенджамін Боргерс погодилися на довічне відсторонення від бухгалтерської практики. Також фірма погодилася сплатити штраф у розмірі 12 млн доларів, а Боргерс - штрафи на 2 млн доларів.

Судові справи проти Трампа

Нещодавно у Нью-Йорку розпочався судовий процес над Дональдом Трампом у справі про підкуп порноактриси Стормі Деніелс через свого адвоката Майкла Коена для приховування їхніх імовірних сексуальних зв'язків.

Наприкінці квітня суд визнав Трампа винним у порушенні заборони на публікацію у соцмережах інформації про судовий процес над ним і зобов'язав сплатити штраф у розмірі 9 тисяч доларів.

Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес висловив обережний оптимізм, що Трамп не буде переобраний на президентських виборах 5 листопада 2024 року.

Тим часом Трамп особисто заявив, що був не проти приєднатися до натовпу, який штурмував Капітолій у січні 2021 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках