Співпраця РФ та КНДР затягує війну проти України, - Південна Корея на ООН

Військова співпрація між Росією та Північної Кореєю, зокрема щодо передачі балістики та живої сили, є порушенням резолюції Радбезу ООН, а також затягує війну в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на засіданні Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях України заявив постійний представник при ООН Чжу Хун Са.

"Республіка Корея залишається серйозно занепокоєною військовою співпрацею між Росією та КНДР. Попри неодноразові заклики припинити її, ця співпраця продовжується без жодних змін", - наголосив дипломат.

Він уточнив, що мова йде про передачу озброєнь, серед яких балістичні ракети, розгортання військових та інші фактори, які затягують війну, яку розпочала Росія. Причому це створює загрози міжнародному миру та безпеці.

У зв'язку з цим представник Південної Кореї звернувся до Москви та Пхеньяна із закликом припинити незаконну військові співпрацю.

"Дипломатична взаємодія є необхідною умовою для завершення цієї війни. Це війна, яка не мала розпочинатися й має закінчитися без подальших зволікань", - підкреслив дипломат.

Також він вказав на різке зростання жертв серед цивільного населення в Україні. Зокрема, згідно даних ООН, у липні через атаки РФ загинули щонайменше 437 цивільних, а також понад 2600 отримали поранення. Ці дані є найвищим показником з травня 2022 року.

Резюмуючи представник Південної Кореї наголосив, що варто приділити увагу тимчасово окупованим територіям, де цивільні громадяни залишаються особливо вразливими до порушень прав і безпекових загроз. Він також уточнив, що це момент стосується повернення насильно переміщених дітей та інших цивільних, які зараз не поряд з родинами.