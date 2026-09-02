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Сотрудничество РФ и КНДР затягивает войну против Украины, - Южная Корея на ООН

05:40 02.09.2026 Ср
2 мин
Что сказал представитель Южной Кореи на заседании?
aimg Эдуард Ткач
Сотрудничество РФ и КНДР затягивает войну против Украины, - Южная Корея на ООН Фото: диктатор РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
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Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, в частности, по передаче баллистики и живой силы, является нарушением резолюции Совбеза ООН, а также затягивает войну в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на заседании Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины заявил постоянный представитель при ООН Чжу Хун Са.

"Республика Корея остается серьезно обеспокоенной военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Несмотря на неоднократные призывы прекратить ее, это сотрудничество продолжается без изменений", - подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что речь идет о передаче вооружений, среди которых баллистические ракеты, развертывание военных и другие факторы, затягивающие войну, которую начала Россия. Причем это создает угрозы международному миру и безопасности.

В связи с этим представитель Южной Кореи обратился к Москву и Пхеньяну с призывом прекратить незаконное военное сотрудничество.

"Дипломатическое взаимодействие является необходимым условием для завершения этой войны. Это война, которая не должна была начинаться и должна закончиться без дальнейших промедлений", - подчеркнул дипломат.

Также он отметил резкий рост жертв среди гражданского населения в Украине. В частности, согласно данным ООН, в июле из-за атак РФ погибли не менее 437 гражданских, а также более 2600 получили ранения. Эти данные являются самым высоким показателем с мая 2022 года.

Резюмируя представитель Южной Кореи подчеркнул, что следует уделить внимание временно оккупированным территориям, где гражданские граждане остаются особенно уязвимыми к нарушениям прав и угроз безопасности. Он также уточнил, что этот момент касается возвращения насильственно перемещенных детей и других гражданских, которые сейчас не рядом с семьями.

Что еще важно знать

Напомним, неделю назад заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что в Россию прибыли новые военные КНДР. В частности, на данный момент уже 400 оператор дронов среди северокорейцев помогают Москве в войне против Украины.

Также недавно в СМИ была информация, что КНДР продолжает готовить новую переброску в войск в Россию. При этом признаков немедленного развертывания пока не наблюдается.

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