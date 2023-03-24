Співпраця між Китаєм та Росією має свої межі, - Боррель

"Безмежна дружба" між Росією та Китаєм насправді має кордони. Пекін не переходить "червоних ліній" у співпраці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, Європа має вітати будь-які спроби Китаю дистанціюватися від Росії, які, зокрема, полягають у відмові надавати країні-агресору зброї.

"Ця безмежна дружба, схоже, має деякі межі", - наголосив Боррель.

Він додав, що Китай не перейшов для Заходу жодних "червоних ліній", а пропозиції Китаю про світ свідчать, що не хоче ставати союзником Росії повною мірою.

Боррель вважає, що Пекін зараз хоче відігравати роль координатора, а не посередника. Євросоюз має вітати такі ініціативи, незважаючи на їхні недоліки.

"Оскільки Росія вітала пропозиції Китаю, він виступає у ролі, яку, я думаю, ми маємо просувати", - додав чиновник.

Варто зауважити, що ще до початку повномасштабної війни у спільній російсько-китайській заяві було сказано про "безмежну дружбу" між країнами. Після зустрічі диктатора Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна в загальній заяві таке формулювання не було.