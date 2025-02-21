У співпраці з Renault: Mitsubishi відновить популярний мінівен Grandis

Японська компанія анонсувала новинку для Європи. Мова йде про відродження мінівена Mitsubishi Grandis, який випускався з 2003 по 2011 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Mitsubishi.

Зазначається, що новинку побудують на базі Renault Symbioz - кроссовера на базі Captur, представленого весною минулого року. Дебют нового Grandis очікується вже в липні.

Відроджений Mitsubishi Grandis побудують на платформі CMF-B, яка також лежить в основі Mitsubishi ASX, Mitsubishi Colt, Renault Clio, Captur, Symbioz та Arkana, Nissan Micra та Juke, а також румунських Dacia.

Кросовер від японського бренду отримає варіанти з "м'яким" та повноцінним гібридом, запозичені у Renault. Відрізнятися від французької моделі Mitsubishi буде шильдиками, назвою та фірмовою решіткою радіатора Dynamic Shield.

Mitsubishi Grandis обіцяє "просторий та універсальний" інтер'єр з 10,4-дюймовим екраном мультимедійної системи від Google, як у Symbioz і Captur, а також повний набір систем активної безпеки та допомоги водію.

Дебют Mitsubishi Grandis запланований на липень, а на європейські ринки кросовер почне надходити восени цього року. Слідом за ним має з'явитися ще одна новинка – поки що безіменний компактний кросовер з електричною силовою установкою, який, своєю чергою, може стати "двійником" Renault Scenic E-Tech.