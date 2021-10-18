Списание вагонов по возрасту приведет к коллапсу на рынке перевозок, - экс-министр

"С одной стороны, мы видим хроническое простой вагоноремонтных мощностей. С другой стороны, мы имеем ситуацию, мгновенно запретить все вагоны в эксплуатации, срок которых вышел, мы не можем. Потому что будет коллапс перевозок. К сожалению, "Укрзализныця" занимается постоянным "пинг понгом"за последние 2 года и то вводит ограничения, то потом их отменяет. Что еще больше дестабилизирует рынок", - пояснил Омелян.

Он также напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" впервые получила 4 млрд грн для обновления пассажирского подвижного состава, однако за год не смогла осуществить закупку. Это свидетельствует об отсутствии у компании профессионального менеджмента.

"Мы должны вернуться в точку ноль. В этом моменте провести расширенное совещание на уровне Кабинета министров - с участием "Укрзализныци", профильного министерства и бизнеса, который причастен как к вагоностроительной сфере, так и к перевозкам. И четко определить свою политику на последующие 5 лет. А потом выполнять согласованный план действий", - отметил Омелян.

По его словам, если правительство решит акцентировать внимание на обновлении подвижного состава - государство должно гарантировать инвестирования в закупку новых вагонов и затем придерживаться своих обязательств. Тогда у бизнеса также будет возможность подготовиться к таким действиям - в частности, заложит обновление вагонного парка в финансовые планы. Отсутствие стратегии в действиях власти приводит лишь к хаосу на рынке перевозок.

"Такой хаос, когда мы однажды принимаем одни решения, потом их отменяем, принимаем совершенно другие решения, ни к чему хорошему не приведет. И будет фактически ситуация, когда возить будет нечем", - предостерег Омелян.