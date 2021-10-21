Списание вагонов по возрасту обернется для Украины потерей 2 млрд долларов ежегодно, - эксперт

Инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту - это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будут выведены из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. Из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

"В нынешнем виде этот проект приказа вообще выглядит как какая-то диверсия против украинской экономики и украинской промышленности. Бесспорно, если эти меры будут воплощены, то экономика их не выдержит. Ибо построить такое большое количество вагонов будет, во-первых, технически тяжело. А, во-вторых, очень проблематично с финансовой точки зрения. Ведь даже те предприятия, если они захотят строить вагоны, им будет трудно сразу найти большие суммы средств, для того чтобы сразу выложить те 60 млрд грн", - рассказал Гусак.

По его словам, предложив такое решение, Мининфраструктуры не указало источник финансирования для покупки новых вагонов. Как следствие - значительная часть вагонов будет списана, но новые на замену им не будут куплены, что приведет к их дефициту на рынке перевозок.

"Будет списана большое количество вагонов, такое же количество новых вагонов построено не будет, и в результате на рынке возникнет дефицит вагонов. И этот дефицит может измеряться десятками тысяч вагонов. Причем больше всего пострадает именно "Укрзализныця". Потому что мы знаем, что "Укрзализныця" хронически не выполняет свою инвестиционную программу, там выполнение никогда не превышает 70%", - пояснил Гусак.

Эксперт отметил: следствием дефицита вагонов станет падение уровня грузовых железнодорожных перевозок минимум на 20%, что повлечет потери для экономики в целом до ​​2 млрд долларов в год.

"Это только для"Укрзализныци" потеря доходов 11 млрд грн и это огромные потери для экономики Украины. То есть, Украина может потерять до 2 млрд валютной выручки от такого падения перевозок и несколько процентов ВВП", - отметил Гусак.