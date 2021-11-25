Списание вагонов по возрасту нанесет колоссальный ущерб УЗ, - нардеп

Как говорится в обращении, проект МИУ предусматривает, что к 2031 году УЗ должен списать более 50 тыс. вагонов (62% парка предприятия, в т.ч. 100% зерновозов), а для замещения такого количества вагонов компании необходимо будет потратить около 75 млрд грн. Однако, учитывая состояние предприятия, собственных денег на такие закупки у компании нет, а привлечение кредитных средств - нецелесообразно, поскольку у компании уже есть значительное кредитное бремя.

"Потеря "Укрзализныцей" подвижного состава - это открытая угроза государственному предприятию, что будет иметь серьезные последствия и нанесет колоссальный ущерб предприятию", - подчеркнул Бондарев.

Как указывает нардеп, износ основных активов УЗ остается на очень высоком уровне: более чем по 1/3 длины железнодорожных путей просрочены реконструкции и капитальные ремонты, а износ локомотивов превышает 95%. Учитывая, что по этим направлениям УЗ является монополистом, компания должна направить инвестиции, прежде всего, в обновление основных фондов монопольных сегментов - инфраструктуру и тягу, а не в закупку вагонов.

"Принудительное и откровенно диверсионное списание грузовых вагонов приведет к тому, что "Укрзализныця" потеряет основные средства - вагоны, которые сейчас приносят ей доходы. А соответственно - свою долю на рынке грузовых вагонов в пользу частных операторов подвижного состава", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что проект вызвал большую обеспокоенность у бизнес-сообщества: ведущие бизнес ассоциации Украины публично предоставили конструктивную критику и направили письма в МИУ о недопустимости принятия проекта приказа в текущей редакции.

"Уже более 200 компаний (представители аграрных, коксохимических, угледобывающих, предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, производителей строительных материалов и операторов подвижного состава) подписали "Антимеморандум" против ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов и договорились о сотрудничестве для недопустимости создания кризиса на рынке вагонов в Украине", - подчеркнул Бондарев.

По его убеждению, основная проблема - не возраст вагонов, а отсутствие должного контроля за проведением плановых ремонтов. Ведь в развитых странах (США, ЕС) грузовые вагоны не имеют предельного срока эксплуатации - только заключение о техническом состоянии.

"Из-за бесконтрольности отрасль ремонтов вагонов пронизана коррупцией (когда дешевле заплатить инспектору, чем качественно ремонтировать вагон). Это приводит к тому, что на сети УЗ эксплуатируется немало вагонов, которым место только в ремонтном депо", - подчеркнул народный избранник и призвал главу ВСК на следующем заседании комиссии включить в повестку дня вопрос негативного влияния на УЗ этого проекта.