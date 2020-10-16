Списание старых вагонов закончится подорожанием товаров и судебными исками, - нардеп

Фото: Александр Скичко (РБК-Украина)

Намерения Мининфраструктуры уменьшить срок эксплуатации железнодорожных вагонов приведет к их дефициту на рынке перевозок и подорожанию товаров, а также к судебным искам от владельцев списанных вагонов.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

"Запретить использовать те вагоны, в которые бизнес уже вложил сегодня деньги, - это значит сорвать поставки, это означает поставить под угрозу программу большого строительства и другой логистики. Это означает, что произойдет подорожание и дефицит", - рассказал Скичко.

По его мнению, в нынешних условиях принимать решение о сокращении срока эксплуатации железнодорожных вагонов нецелесообразно. Он также считает, что списание старых вагонов может привести к волне судебных исков против "Укрзализныци" от собственников вагонов.

"Когда заводится вагон и делается капитальный ремонт, то специальная служба совместно с "Укрзализныцей" и институтом, выписывают продление срока эксплуатации. То есть, они это разрешение дают. Соответственно, там стоит печать "Укрзализныци", это разрешение было предоставлен. Это означает, что такой вагон может продолжать эксплуатацию. Если сегодня решением, постановлением Кабмина запретить использование таких вагонов, это будет означать, что владелец этих вагонов может пойти в суд и опять-таки отвоевать свое право использовать эти вагоны. То есть, мы получим постоянный процесс судов, который в результате "Укрзализныця" еще может проиграть, потому что она предоставила такое разрешение", - пояснил Скичко.

Напомним, ранее президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах заявил, что из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов.

В свою очередь вице-президент Всеукраинской аграрной совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списыть рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.