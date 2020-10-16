Списання старих вагонів закінчиться подорожчанням товарів та судовими позовами, - нардеп

Фото: Олександр Скічко (РБК-Україна)

Наміри Мінінфраструктури зменшити термін експлуатації залізничних вагонів призведе до їх дефіциту на ринку перевезень та зродожчання товарів, а також загрожує судовими позовами від власників списаних вагонів.

Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

"Заборонити використовувати ті вагони, в які бізнес вже вклав сьогодні гроші, - це означає зірвати поставки, це означає поставити під загрозу програму великого будівництва і іншої логістики. Це означає, що відбудеться здорожчання і дефіцит", - розповів Скічко.

На його думку, в нинішніх умовах ухвалювати рішення про скорочення терміну експлуатації залізничних вагонів недоцільно. Він також вважає, що списання старих вагонів може призвести до хвилі судових позовів проти "Укрзалізниці" від власників вагонів.

"Коли заводиться вагон і робиться капітальний ремонт, то спеціальна служба спільно з "Укрзалізницею" і інститутом, виписують продовження терміну експлуатації. Тобто, вони цей дозвіл надають. Відповідно, там стоїть печать "Укрзалізниці", цей дозвіл був наданий. Це означає, що такий вагон може продовжувати експлуатацію. Якщо сьогодні рішенням, постановою Кабміну заборонити використання таких вагонів, це буде означати, що власник цих вагонів може піти до суду і знову-таки відвоювати своє право використовувати ці вагони. Тобто, ми отримаємо постійний процес судів, який в результаті "Укрзалізниця" ще й може програти, тому що вона такий дозвіл надала", - пояснив Скічко.

Нагадаємо, раніше президент "Центру аграрної логістики та інфраструктури" Владислав Белах заявив, що через скорочення терміну експлуатації вагонів постраждає перш за все "Укрзалізниця", яка змушена буде списати багато своїх старих вагонів.

Своєю чергою віце-президент Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати, виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.