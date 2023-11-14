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Спільно з Індією. США розширюють виробництво бронетранспортерів Stryker

Фото: США спільно з Індією розширюють виробництво Stryker (wikipedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

США домовилися про спільне виробництво бойової броньованої машини Stryker з Індією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

США та Індія спільно вироблятимуть бронетехніку Stryker, оскільки обидві країни прагнуть протистояти зростаючій військовій могутності Китаю в Азії.

Це посилить обороноздатність Індії на кордоні з Китаєм та допоможе країні знизити залежність від російської зброї. Також у цьому зацікавлений індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді, котрий прагне розширити промислову базу Індії.

Індійський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що більшу частину техніки буде розгорнуто вздовж кордону Індії з Китаєм. Частину машин також розгорнуть уздовж кордону Індії з Пакистаном.

"Індії потрібні тисячі машин спільного виробництва, більшість з яких будуть озброєні протитанковими ракетними комплексами. Інші будуть використовуватися для спостереження за полем бою або командними машинами", - сказав індійський чиновник.

Характеристики Stryker

В останні роки армія США модернізувала Stryker, оснастивши його 30-мм гарматою та розробивши зброю спрямованої енергії для протиповітряної оборони малої дальності.

Вага машини досягає до 18,77 тонни, максимальна швидкість – 96 км/год по шосе. БТР вміщує до 9 осіб екіпажу.

Озброєння Stryker:

  • 105-мм гармата M68A2 (M1128 MGS),
  • 7,62-мм спарений кулемет (M1126 ICV),
  • 12,7-мм зенітний кулемет (M1127 RV)

Stryker оперативно доставляє піхоту на поле бою або на місце збройного конфлікту.

Stryker в Україні

У січні 2023 року США оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на суму 2,5 мільярда доларів. До його складу увійшли 90 бронетранспортерів Stryker, у тому числі 20 інженерних машин із протимінними катками.

У березні 2023 року 90 БТР Stryker прибули до Німеччини, звідки вони вирушили до України.

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