Глава Кремля Володимир Путін вперше з початку війни опинився на одному фото з лідерами країн, які ввели санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Йдеться про груповий знімок учасників саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.

На ньому Путін стоїть у першому ряду праворуч від лідера Китаю Сі Цзіньпіна. З іншого боку від китайського лідера - президент США Дональд Трамп.

На фото також є глави країн, які запровадили санкції проти РФ, - Канади й Австралії.

Як зазначає газета, Путін уперше з початку війни опинився в центрі кадру разом із керівниками держав, які роками засуджували його за війну в Україні та намагалися домогтися міжнародної ізоляції Росії.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе і прем'єр-міністр Канади Марк Карні вже зазнали критики на батьківщині за цей знімок. Обидва пояснили свій вибір повагою до Китаю як до країни, що приймає саміт.

Нагадаємо, експерти пояснили, навіщо Трампу, Сі й Путіну саміт у Шеньчжені.

Трамп прагне показати результат до січня, коли демократи мають узяти під контроль обидві палати Конгресу, а глава Кремля хоче послабити ізоляцію Росії.