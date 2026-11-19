Глава Кремля Владимир Путин впервые с начала войны оказался на одном фото с лидерами стран, введших санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Речь идет о групповом снимке участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

На нем Путин стоит в первом ряду справа от лидера Китая Си Цзиньпина. С другой стороны, от китайского лидера - президент США Дональд Трамп.

На фото также есть главы стран, которые ввели санкции против РФ - Канады и Австралии.

Путин впервые с начала войны оказался в центре кадра вместе с руководителями государств, которые годами осуждали его за войну в Украине и пытались добиться международной изоляции России.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Канады Марк Карни уже подверглись критике на родине за этот снимок. Оба объяснили свой выбор уважением в Китай как страну, принимающую саммит.

Напомним, эксперты объяснили, зачем Трампу, Си и Путину саммит в Шэньчжэне.

Трамп стремится показать результат до января, когда демократы должны взять под контроль обе палаты Конгресса, а глава Кремля хочет ослабить изоляцию России.