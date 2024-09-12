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Спільна ініціатива ACFCS та українського фінтех-ринку: підвищення прозорості та національна безпека у фінансовій сфері

Четвер 12 вересня 2024 09:00 promo
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Нещодавно в Києві відбувся семінар, організований Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), присвячений недопустимості співпраці з компаніями, кінцеві бенефіціари яких пов'язані з країною-агресором – росією. У заході взяли участь представники українського фінтех-ринку, міжнародні експерти та фахівці з фінансових розслідувань. Основною метою семінару було обговорення необхідності належної ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників для запобігання співпраці з компаніями, пов’язаними з російським капіталом.

Спільна ініціатива ACFCS та українського фінтех-ринку: підвищення прозорості та національна безпека у фінансовій сфері

ACFCS надала практичні рекомендації щодо запобігання фінансовим злочинам, зокрема шляхом використання сучасних аналітичних інструментів для ідентифікації ризикових активів та власників компаній. Представники організацій також наголосили на важливості прозорості у фінансовому секторі України як критичного елемента для захисту національної безпеки під час війни.

Руслан Костецький, представник ACFCS, зазначив: "Наше завдання – допомогти українським фінансовим установам використовувати міжнародний досвід для захисту від фінансових загроз. Прозорість і належна ідентифікація кінцевих бенефіціарів є основою для збереження економічної стабільності."

СЕО Moneyveo Сергій Сінченко також підкреслив: "Ми не можемо нехтувати ризиками, які створюють компанії з російськими бенефіціарами, оскільки їхня присутність може дестабілізувати економіку України."

На заході компанія YouControl представила інструменти для перевірки кінцевих бенефіціарів, що дозволяють аналізувати дані з понад 220 відкритих джерел і виявляти приховані зв'язки з агресором. Веслі Джордан із Vision Fund Ukraine підтримав впровадження таких рішень, зазначивши, що це сприятиме підвищенню прозорості на фінансовому ринку України.

Учасники семінару одностайно підтримали важливість посилення фінансового моніторингу та недопустимості співпраці з компаніями, пов’язаними з російським капіталом, підкреслили необхідність подальшої роботи над цими питаннями та активної співпраці для захисту національних інтересів.

Розпочати перевірку в YouControl можна за посиланням.

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