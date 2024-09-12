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Совместная инициатива ACFCS и украинского финтех-рынка: повышение прозрачности и национальная безопасность в финансовой сфере

Четверг 12 сентября 2024 09:00 promo
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Недавно в Киеве прошел семинар, организованный Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), посвященный недопустимости сотрудничества с компаниями, конечные бенефициары которых связаны со страной-агрессором – россией. В мероприятии приняли участие представители украинского финтех-рынка, международные эксперты и специалисты по финансовым расследованиям. Основной целью семинара было обсуждение необходимости надлежащей идентификации конечных бенефициарных владельцев для предотвращения сотрудничества с компаниями, связанными с российским капиталом.

Совместная инициатива ACFCS и украинского финтех-рынка: повышение прозрачности и национальная безопасность в финансовой сфере

ACFCS предоставила практические рекомендации по предотвращению финансовых преступлений, в частности путем использования современных аналитических инструментов для идентификации рисковых активов и владельцев компаний. Представители организаций также отметили важность прозрачности в финансовом секторе Украины как критического элемента для защиты национальной безопасности во время войны.

Руслан Костецкий, представитель ACFCS, отметил: "Наша задача – помочь украинским финансовым учреждениям использовать международный опыт для защиты от финансовых угроз. Прозрачность и надлежащая идентификация конечных бенефициаров являются основой для сохранения экономической стабильности".

СЕО Moneyveo Сергей Синченко также подчеркнул: "Мы не можем пренебрегать рисками, которые создают компании с российскими бенефициарами, поскольку их присутствие может дестабилизировать экономику Украины".

На мероприятии компания YouControl представила инструменты для проверки конечных бенефициаров, позволяющих анализировать данные из более чем 220 открытых источников и выявлять скрытые связи с агрессором. Уэсли Джордан из Vision Fund Ukraine поддержал внедрение таких решений, отметив, что это будет способствовать повышению прозрачности на финансовом рынке Украины.

Участники семинара единогласно поддержали важность усиления финансового мониторинга и недопустимости сотрудничества с компаниями, связанными с российским капиталом, подчеркнули необходимость дальнейшей работы над этими вопросами и активного сотрудничества по защите национальных интересов.

Начать проверку в YouControl можно по ссылке

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