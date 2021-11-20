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Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

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Варшава, Суббота 20 ноября 2021 19:21
Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой Фото: спикер сената Польши Томаш Гродзкий (twitter.com/PolskiSenat)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер Сената (верхней палаты парламента) Польши Томаш Гродзкий получил посылку с угрозами и взрывчаткой. Ее передали Государственной службе охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление парламентария в Twitter.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозами расправы и взрывчаткой", - написал Гродзский.

По его словам, посылку приняли соответствующие службы парламента. После проверки выяснилось, что в ней находятся угрозы в адрес спикера Сената и неизвестное вещество.

Посылку передали Государственной службе охраны. Там подтвердили, что в ней находилась взрывчатка.

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