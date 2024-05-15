Спікер Ради зустрівся з Ердоганом: обговорили саміт миру та повернення полонених з РФ

"Завершив офіційний візит до Туреччини зустріччю з Президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. З першого дня вторгнення - як десять років тому, так і два роки тому, Туреччина з Україною", - повідомив Стефанчук.

Він розповів, що під час зустрічі вони з Ердоганом обговорили ряд важливих питань.

"Важливими залишаються подальші зусилля, зокрема, і Туреччини, спрямовані на звільнення військовополонених і політичних бранців кремля, зокрема, Першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла", - пояснив спікер ВР.

Стефанчук розповів, що окрема увага під час зустрічі була приділена Формулі миру президента України Володимира Зеленського.

"Подякував Туреччині за підтримку ініціативи й за лідерство турецької сторони у межах імплементації пункту щодо продовольчої безпеки. Наголосив, що Україна прагне чесного й справедливого миру, але не в обмін на власні території. Україна дуже розраховує на особисту участь президента Туреччини у Глобальному саміті миру", - наголосив він.

Зі свого боку, президент Турецької Республіки відзначив високий рівень співробітництва між двома країнами, невідʼємним складником якого є взаємодія між турецьким і українським парламентами.

Також Ердоган акцентував, що Туреччина з моменту вторгнення Росії у Крим виступила на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Також він запевнив, що масштабна підтримка України продовжуватиметься.

"Окрім того, Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що Туреччина принципово підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського", - додав спікер ВР.