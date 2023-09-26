Спікер парламенту Канади подав у відставку після скандалу з ветераном СС "Галичина"

"З важким серцем повідомляю депутатам про свою відставку з посади голови Палати громад... Я ще раз висловлюю своє глибоке співчуття з приводу помилки, допущеної мною при публічному визнанні тієї чи іншої особи в Палаті", - заявив він.

Що передувало

Варто зауважити, що раніше запрошення Гунька на виступ Зеленського перед палатами канадського парламенту спричинило скандал. Ветерана звинувачують у тому, що він нібито "нацист".

При цьому дивізію "Галичину" не було засуджено ні на Нюрнберзькому процесі, ні будь-яким іншим трибуналом. Перевірка, яку проводила Британія, також не знайшла доказів можливих військових злочинів з боку солдатів підрозділу.

У той же час Польща, безпідставно звинувачуючи ветерана, вирішила спробувати досягти його екстрадиції. Про це сьогодні, 26 вересня, оголосив міністр освіти Пшемислав Чарнек.