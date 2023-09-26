ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с ветераном СС "Галичина"

Вторник 26 сентября 2023 22:36
UA EN RU
Спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с ветераном СС "Галичина" Фото: Энтони Рота, спикер Палаты общин Канады (twitter.com/HoCSpeaker)
Автор: Иван Носальский

Спикер канадской Палаты общин Энтони Рота объявил о своей отставке. Это произошло после приглашения на выступление президента Украины Владимира Зеленского ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Роты приводит CBC.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с должности председателя Палаты общин… Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление по поводу ошибки, допущенной мною при публичном признании того или иного лица в Палате", - заявил он.

Что предшествовало

Стоит заметить, что ранее приглашение Гунько на выступление Зеленского перед палатами канадского парламента вызвало скандал. Ветерана обвиняют в том, что он якобы "нацист".

При этом дивизия "Галичина" не была осуждена ни на Нюрнбергском процессе, ни любым другим трибуналом. Проверка, которую проводила Британия, также не нашла доказательств возможных военных преступлений со стороны солдатов подразделения.

В то же время Польша, безосновательно обвиняя ветерана, решила попытаться добится его экстрадиции. Об этом сегодня, 26 сентября объявил министр образования Пшемыслав Чарнек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Канада
NEWS
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне