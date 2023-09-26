Спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с ветераном СС "Галичина"

Спикер канадской Палаты общин Энтони Рота объявил о своей отставке. Это произошло после приглашения на выступление президента Украины Владимира Зеленского ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с должности председателя Палаты общин… Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление по поводу ошибки, допущенной мною при публичном признании того или иного лица в Палате", - заявил он.

Что предшествовало

Стоит заметить, что ранее приглашение Гунько на выступление Зеленского перед палатами канадского парламента вызвало скандал. Ветерана обвиняют в том, что он якобы "нацист".

При этом дивизия "Галичина" не была осуждена ни на Нюрнбергском процессе, ни любым другим трибуналом. Проверка, которую проводила Британия, также не нашла доказательств возможных военных преступлений со стороны солдатов подразделения.

В то же время Польша, безосновательно обвиняя ветерана, решила попытаться добится его экстрадиции. Об этом сегодня, 26 сентября объявил министр образования Пшемыслав Чарнек.