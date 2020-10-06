Спикер парламента Киргизии подал в отставку

На фоне протестов в Киргизии и отмены результатов парламентских выборов спикер Жогорку Кенеша (киргизский парламент) Дастан Джумабеков подал в отставку. Его заявление должны утвердить депутаты.

Об этом сообщает akipress.org.

Сообщается, что на внеочередном заседании парламента, которое проходит в отеле "Достук", стало известно об отставке Джумабекова. На данный момент заявление рассматривают депутаты, идет процедура голосования.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение двух недель в Киргизии назначат повторные парламентские выборы. Сегодня на фоне протестов Центральная избирательная комиссия приняла заявление о непризнании итогов выборов.

Ожидается, что парламент может объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову, если он не уйдет в отставку добровольно.

Также в ночь протестов демонстранты освободили из следственного изолятора бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Летом его приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца, а также лишили всех государственных наград и имущества. Его судили за коррупцию и гибель спецназовца при попытке его задержания.