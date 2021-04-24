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Спикер парламента Грузии подал в отставку

Новина українською → Тбилиси, Суббота 24 апреля 2021 17:20
Спикер парламента Грузии подал в отставку Фото: спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе (reginfo.ge)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку. Правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение назначить на этот пост вице-спикера Каху Кукава.

Об этом сообщает " Эхо Кавказа".

"Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера", - заявил Талаквадзе.

Он пояснил, что решение о его уходе связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса.

Арчил Талаквадзе занимал пост председателя парламента девятого созыва с лета 2019 года. Он был избран на этот пост вскоре после "Гавриловской ночи" и отставки с поста спикера Ираклия Кобахидзе.

11 декабря 2020 года Талаквадзе был избран на пост спикера парламента Грузии десятого созыва.

Напомним, ранее министр финансов Грузии Иван Мачавариани ушел в отставку.

Также в феврале премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку.

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