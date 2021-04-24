Спикер парламента Грузии подал в отставку

Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку. Правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение назначить на этот пост вице-спикера Каху Кукава.

"Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера", - заявил Талаквадзе.

Он пояснил, что решение о его уходе связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса.

Арчил Талаквадзе занимал пост председателя парламента девятого созыва с лета 2019 года. Он был избран на этот пост вскоре после "Гавриловской ночи" и отставки с поста спикера Ираклия Кобахидзе.

11 декабря 2020 года Талаквадзе был избран на пост спикера парламента Грузии десятого созыва.