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Спікер Палати представників висловив сподівання, що підтримка України зі сторони Конгресу США буде продовжена

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (фото: Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловив сподівання, що підтримка України зі сторони США і Конгресу буде продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джонсона у ході робочої поїздки до Флориди.

"Висловлюю сподівання, що підтримка України буде продовжена і надалі. Я думаю, що все це (голосування у Конгресі щодо підтримки України, - ред.) станеться найближчими днями. Я налаштований упевнено та оптимістично, що ми зможемо подолати цей бар’єр", - заявив Майк Джонсон у Сарасоті.

У зустрічі зі спікером Джонсоном на запрошення заступника голови Бюджетного комітету Палати представників Конгресу США Верна Бьюкенена також взяли участь американські бізнесмени українського походження - президент компанії Vorex LLC Федір Закусило та управляючий директор Vorex LLC Олександр Грицай.

"Україна залишається у центрі світової уваги. Сьогодні важливо, щоб бізнес-клімат в Україні забезпечував розвиток економіки і подальшу відбудову країни. Ми бачимо великі перспективи щодо майбутнього України і нам приємно, що такі самі настрої панують в істеблішменті США", - заявив за результатами зустрічі Федір Закусило.

Фото: Майк Джонсон, Федір Закусило та Олександр Грицай 

Нагадаємо, найближчим часом у Конгресі США будуть розглядати пакети підтримки для України та Ізраїлю.

 

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Конгресс США