Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським цього тижня

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підтримка України, як очікується, буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Існують побоювання щодо майбутнього американської підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Джонсон у квітні очолив двопартійний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів, проти якого виступили союзники колишнього президента Дональда Трампа в Конгресі.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп заявив, що в разі обрання він швидко ухвалить рішення про скорочення допомоги Києву. Хоча у квітні Трамп відмовився лобіювати проти ухвалення пакета допомоги, у лютому він наробив галасу, коли запропонував США не захищати країни НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо внеску в національну оборону.