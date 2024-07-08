Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським цього тижня
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Підтримка України, як очікується, буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Існують побоювання щодо майбутнього американської підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.
Джонсон у квітні очолив двопартійний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів, проти якого виступили союзники колишнього президента Дональда Трампа в Конгресі.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп заявив, що в разі обрання він швидко ухвалить рішення про скорочення допомоги Києву. Хоча у квітні Трамп відмовився лобіювати проти ухвалення пакета допомоги, у лютому він наробив галасу, коли запропонував США не захищати країни НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо внеску в національну оборону.
Саміт НАТО
З 9 по 11 липня в американській столиці відбудеться ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю альянсу. Українське питання стане однією з головних тем порядку денного зустрічі 32 лідерів країн-членів.
Очікується, що учасники саміту обговорять питання щодо посилення протиповітряної оборони України, а також перспективи членства країни в альянсі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті планується узгодити масштабний пакет допомоги Україні.
Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що питання членства України в НАТО не має бути предметом торгу на саміті, оскільки рух України до членства вже незворотній.
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