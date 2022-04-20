Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась

Россия заявила о начале так называемой "второй фазы" войны против Украины, активизировав атаки на восточные области. Параллельно агрессор не прекращает ракетные удары по остальным регионам нашей страны. В Министерстве обороны считают, что военно-политическое руководство РФ хочет окружить наших военных на Донбассе и если им это удастся, они двинутся дальше.

– Сейчас все выглядит так, что Россия меняет свою стратегию или план войны против Украины после провала на так называемом "первом этапе". В публичном пространстве есть версия, что агрессор перешел к плану "Б" – это наступление на восточные области, а именно на Донбасс. Какой сейчас план у врага, по данным Министерства обороны?

– Мы должны знать, что именно из уст российских властей прозвучал тезис о наличии в этой так называемой "специальной военной операции" нескольких этапов. На самом деле "этап" был один: молниеносное наступление, захват крупных украинских городов включая столицу, свержение украинского и установление подконтрольного Российской федерации правительства и, наконец, возвращение Украины в сферу контроля России. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и была главная цель агрессора. И сделать это они планировали в один этап.

Но многочисленные потери, просчеты в планировании боевых действий и яростное сопротивление украинцев в итоге заставили российское руководство внести существенные коррективы. Поэтому теперь они говорят о наличии так называемого "плана Б", который якобы включал лишь установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно это они сейчас и пытаются сделать.

– Битва за Донбасс, как ее называют – когда, по данным Минобороны, она может начаться?

– В последние несколько дней противник значительно активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась.

Собственно, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские населенные пункты на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину.

– У вас есть данные, какую "победу" они перед собой наметили к 9 мая?

– Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях.

Мариуполь подвергся огромным разрушениям (фото: t.me / Pravda_Gerashchenko)

– Правильно ли я понимаю, что план агрессора по Донбассу – это окружение наших военных в зоне ООС?

– Да, они будут пытаться окружить украинскую военную группировку. Это такая тактика российской армии – полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром. Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить.

– Но, если я правильно понимаю, для создания такого "котла" им нужно бросить еще силы с юга, то есть от Мариуполя и оккупированных территорий на юге Донецкой области?

– От Мариуполя они сейчас не могут оттянуть силы, потому что до сих пор не могут взять под контроль весь город – там наши обороняются. Сейчас Мариуполь сильно нервирует врага. Героическая оборона этого города дает нам время и возможность хорошо подготовиться на других направлениях.

Собственно, благодаря в том числе и обороне Мариуполя нам удалось достичь существенных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия наступала. И на многих мы даже проводили контрнаступательные действия, благодаря чему ряд населенных пунктов был освобожден от российских оккупантов.

– Какова, по вашим данным, ситуация в Мариуполе и способность его защитников продолжать сопротивляться?

– Мариуполь находится в оперативном окружении. Город подвергся огромным разрушениям, там постоянные пожары. Из-за того, что Россия фактически в круглосуточном режиме осуществляет ракетные и авиационно-бомбовые удары, ведет обстрелы из артиллерии, ситуация там крайне сложная. Но есть защитники, которые еще держат Мариуполь.

Это наши "азовцы" – мужественные бойцы Национальной гвардии Украины. Это наши морские пехотинцы. Это также и наши силы Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые также принимают участие в обороне города. Все они держатся и демонстрируют при этом исключительное мужество и героизм.

– Есть ли сейчас данные о том, какое вещество оккупанты использовали в Мариуполе, вызвавшее удушье у людей?

– Возможности точно установить, что именно это было, пока нет. Потому что для этого надо исследовать территорию, где это произошло. Определенные проверки продолжаются. Одна из версий, учитывая определенные признаки – что это могли быть фосфорные боеприпасы. Они могут вызывать такую же реакцию на организм.

Но мы не исключаем возможность того, что агрессор вполне мог применить там химическое оружие. Ведь всему миру известны случаи использования Россией химического оружия на территории Сирии. Возможно, таким образом Россия пыталась сделать "пилотные" шаги, например, в форме каких-то учений.

– Издание The Times со ссылкой на собственные источники писало, что Россия пытается стянуть на Донбасс силы, которые по численности в пять раз будут превышать украинские войска, что им противостоят. Понимаю, что такое преимущество должно быть для наступления с точки зрения военной науки. Но есть ли у россиян, по данным Минобороны, столько сил – насколько им сейчас удается мобилизовать такое количество войск?

– По всем правилам ведения наступательных операций атакующая сторона должна иметь количество войск, которое больше по крайней мере втрое. Но учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4-5 раза. Именно это Россия и пытается сейчас сделать.

Чтобы достичь успеха, противник перебрасывает в Украину вооружение, военную технику из центральных и восточных регионов России. Кроме того, там проводится скрытая мобилизация, активная вербовка людей – прежде всего бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне. Им предлагается высокое денежное довольствие и тому подобное.

Россия привлекла значительные ресурсы для наступления на Донбассе (фото: facebook.com / mod.mil.rus)

Мы знаем также, что есть попытки мобилизовать людей, проживающих в ОРДЛО. Оккупационная власть буквально задерживает граждан на улицах, в транспорте и тому подобное. Эти люди чаще всего никогда даже не держали в руках оружия. То есть делается все, чтобы собрать такую группировку. Но сможет ли Россия в конце концов это сделать – время покажет.

– The New York Times недавно писало, что войска агрессора, которые движутся к Изюму в Харьковской области, могут пойти в наступление на город Днепр. Вы согласны с такой оценкой? Или все же эти войска Россия планирует повести от Изюма на Донбасс?

– Не хочу делать оценок. Но, очевидно, противник пока сосредоточится на тех целях, о которых сейчас официально заявили российские власти. По крайней мере в ближайшем будущем. Захват новых территорий приведет к многочисленному распылению сил, которыми станет труднее управлять и которые будет сложнее обеспечивать.

Ведь на каждого солдата работает 3-4 человека с тылового снабжения. Солдата нужно обеспечить боеприпасами, накормить, заправить горючим его технику. То есть военная логистика слишком усложняется, если подразделения растянуты по всей линии. А эти территории еще нужно удержать. В то же время, зная непредсказуемость врага, трудно о чем-то говорить наверняка. Мы следим, работает наша разведка. Должны быть готовы к любым вражеским действиям.

– Вы сказали, что целью врага, кроме Донбасса, еще может быть выход на границы Херсонской области. А чем объясняются такие активные действия врага в отношении Николаевской области и Николаева, а также в отношении Харьковской области, где сильно увеличилась интенсивность обстрелов?

– Это объясняется тем, что Россия все же до конца не отказывается от намерения захватить как можно больше территорий, закрепиться и обеспечить устойчивость своей обороны, чтобы в дальнейшем выбить их оттуда было чрезвычайно сложно. В некоторых направлениях они проводят также и демонстрационные действия, маневры, чтобы оттянуть часть наших войск, отвлечь внимание от направления основного удара, распылить наши силы.

– Выглядит так, что в последние дни возросла интенсивность ракетных ударов по разным городам Украины. Кто-то объясняет это тем, что Россия так мстит нам за подтопление "Москвы". Есть ли у вас какая-либо информация об этом?

– Такое понятие как месть у россиян действительно есть. Мы часто наблюдаем, что определенные действия российской армии бывают нелогичными, поскольку решение на их проведение, очевидно, принимаются больше на эмоциональном уровне. Например, Российская федерация потеряла корабль "Москва", что вызвало недовольство в российском обществе. Поэтому российской армии нужно дать какой-то ответ, чтобы успокоить свое население. В том числе из-за жажды мести количество ракетных ударов увеличилось.

– Видите ли вы реальность повторного сухопутного наступления с севера, в частности на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области? Наблюдаете ли вы скопление или активность российских войск на границе с этими областями?

– Полностью отвергать такую возможность нельзя. Но в ближайшей перспективе мы этого не видим. Подчеркиваю, именно в ближайшей. Поскольку, опять же, для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове.

Противник в перспективе может вновь начать наступать из Беларуси. Но это будет зависеть от того, какого успеха они смогут достичь в Донецкой и Луганской областях.

Украинские военные готовы дать отпор оккупантам (фото: Getty Images)

– Насчет Киева такие же прогнозы – какова реальность повторного сухопутного наступления?

– Киев – это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-нибудь и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им нужно будет собрать огромное количество войск. А сейчас им нужна победа на востоке.

– Предоставляют ли нам западные партнеры ту технику и вооружение, которое нам нужно, и которое позволяет нам переходить в контрнаступление?

– Страны-партнеры активно помогают Украине, в том числе вооружением. Какое именно оружие нужно нашей стране – не секрет. Это современные артиллерийские системы, бронетехника. Это средства противовоздушной обороны, которые бы позволили нам усилить собственную систему ПВО и защитить города от коварных вражеских ракетных ударов. Это также и самолеты.

Могу сказать лишь, что помощь есть, и от Соединенных Штатов Америки, и от стран Европы. Они понимают, что Украина сегодня защищает не только свою территорию. Фактически мы прикрываем всю Европу и весь цивилизованный мир. Если Россия захватит Украину, то впоследствии она пойдет дальше, учитывая имперские амбиции этой страны. Собственно, Россия никогда этого и не скрывала.

– Как вы сейчас оцениваете возможность вступления непосредственно Беларуси в войну против Украины?

– Полностью отвергать такую возможность мы не можем. Нам известно, что по состоянию на это время отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прикрывают участок границы с Украиной и находятся в повышенной боевой готовности.

Но Беларусь своими недружественными действиями уже запятнала себя в этой позорной и несправедливой войне, которую Россия развязала против нас. Запятнала тем, что предоставляет России свою территорию, военную и гражданскую логистику. Аэродромы, откуда взлетают российские самолеты и бомбят Украину. Участки для размещения тактических ракетных комплексов, которыми Россия наносит удары по нашей территории. Поэтому должны быть готовы к любым действиям.