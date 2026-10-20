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Спікер Джонсон закликав Білий дім "ретельно зважити" наслідки скасування санкцій проти РФ

15:59 20.10.2026 Вт
3 хв
aimg Марія Науменко
Спікер Джонсон закликав Білий дім "ретельно зважити" наслідки скасування санкцій проти РФ Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
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Рішення Білого дому скасувати санкції проти Росії викликало критику в Конгресі США. Спікер Палати представників Майк Джонсон попередив адміністрацію про можливі непередбачувані наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

На переконання спікера Палати представників, рішення про скасування обмежень проти Росії матиме "непередбачувані наслідки".

"Конгрес рішуче проголосував за це лише кілька тижнів тому, і ми розуміємо, що Путіну не можна довіряти", - наголосив Джонсон.

За його словами, напередодні він обговорював ситуацію з кількома колегами, які також висловлювали занепокоєння. Серед них були законодавці, що працюють у комітетах з розвідки та закордонних справ.

Сам Джонсон на той момент із Трампом не спілкувався. Він пояснив це насиченими графіками та поїздками обох політиків. Водночас спікер уже передав свої застереження команді Білого дому.

"Я сказав команді Білого дому, що нам потрібно обговорити це питання і, на мою думку, ретельно зважити непередбачувані наслідки, які можуть з цього випливати", - зазначив Джонсон.

Він додав, що президент оцінює це питання так само уважно, як і інші рішення.

"Послухайте, у нього є дві головні цілі… Щодня він прагне забезпечити безпеку Америки та знизити вартість життя для кожного американця. Він постійно мислить нестандартно, генеруючи креативні ідеї, і ретельно їх оцінює. Тож я вважаю, що в кінцевому підсумку тут буде ухвалено правильне рішення", - додав політик.

Джонсон висловив сподівання, що зрештою адміністрація ухвалить правильне рішення.

Республіканці розкритикували рішення Трампа

За даними видання, вже кілька законодавців з Республіканської партії встигли розкритикувати крок Трампа.

Сенатор-республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни поставив під сумнів готовність адміністрації виконувати волю Конгресу. У дописі в соцмережі X він нагадав, що відповідний законопроєкт у Сенаті підтримали 86 голосами проти 11.

"Яку частину виконання закону, ухваленого Сенатом 86 голосами проти 11, не розуміють президент і його радники? Неприпустимо, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну і щодня вбиває невинних цивільних", - наголосив він.

Інший республіканець, член Палати представників Дон Бекон від Небраски, також розкритикував рішення президента. Він написав у X, що Трамп "продовжує війну, а не закінчує її".

На початку жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа домовилася з Москвою про постачання дизельного пального. Після цього Мінфін США тимчасово вивів російське дизпаливо з-під санкцій до 7 квітня 2027 року.

Це рішення викликало різку реакцію Володимира Зеленського, європейських лідерів і частини республіканців у Конгресі. В Україні домовленість назвали нечесною.

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