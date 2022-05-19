ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Они были как спичка. Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией прекратились

Новина українською →
Киев, Четверг 19 мая 2022 21:39
Они были как спичка. Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией прекратились Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры Украины и России были похожи на горящую спичку, сначала велись активно, а затем затухли. Причины потери интереса Москвы к диалогу с Киевом еще предстоит изучить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Не было такого момента, когда взяли и прекратили переговоры. Они были как спичка, сначала она горит ярко, а потом чем дольше горит, тем меньше становится, и остается обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Так было и с переговорами", - сказал Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, после Стамбула, ставшей наивысшим этапом переговоров, Россия стала терять аппетит к переговорам с Украиной. Он добавил, что причины снижения интереса Москвы к диалогу нужно исследовать.

"Но с каждой неделей мы видели прямую зависимость - чем агрессивнее РФ была на поле боя, тем меньше интереса у нее было к переговорам. Россия избрала войну, а не переговоры. Вот так они и погасли", - подытожил Кулеба.

Напомним, переговоры Украины и России в Стамбуле прошли в конце марта. На них Киев впервые представил свое видение мирного урегулирования.

Отметим, впоследствии переговорный процесс зашел в тупик. По данным источников западных изданий, Владимир Путин потерял к диалогу с Киевом всякий интерес после ряда поражений и уничтожения крейсера "Москва".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стамбул Дмитрий Кулеба Война в Украине Вторжение России в Украину Переговоры в Турции
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ