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Вони були як сірник. Кулеба пояснив, чому переговори з Росією припинилися

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Київ, Четвер 19 травня 2022 21:39
Вони були як сірник. Кулеба пояснив, чому переговори з Росією припинилися Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори України і Росії були схожі на палаючий сірник, спочатку велися активно, а потім загасли. Причини втрати інтересу Москви до діалогу з Києвом ще належить вивчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Не було такого моменту, коли взяли і припинили переговори. Вони були як сірник, спочатку вона горить яскраво, а потім чим довше горить, тим менше стає, і залишається обгоріла сірник, яку кидають на землю і розтирають ногою. Так було і з переговорами", - сказав Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, після Стамбула, що стала найвищим етапом переговорів, Росія стала втрачати апетит до переговорів з Україною. Він додав, що причини зниження інтересу Москви до діалогу потрібно досліджувати.

"Але з кожним тижнем ми бачили пряму залежність - чим агресивніше РФ була на полі бою, тим менше інтересу у неї було до переговорів. Росія обрала війну, а не переговори. Ось так вони і погасли", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, переговори України і Росії в Стамбулі пройшли в кінці березня. На них Київ вперше представив своє бачення мирного врегулювання.

Зазначимо, згодом переговорний процес зайшов у глухий кут. За даними джерел західних видань, Володимир Путін втратив до діалогу з Києвом всякий інтерес після низки поразок і знищення крейсера"Москва".

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