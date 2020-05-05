Спейс-менеджмент - тренд 2020

Space management - относительно новое понятие для Украины, и уже основательно проработанный инструмент маркетинга и управления персоналом на Западе. Данный подход одинаково важен для складов, офисов, магазинов, потому что влияет на прирост объема продаж, и даже для личного пространства. Многие рабочие работают удаленно, а организация пространства влияет на эффективность работы.

Сегодня перед бизнесом встал выбор: меняешься ты или заменяют тебя. Конечно, каждый выберет первый вариант. Поэтому пространство вокруг потребителей и работников начинает меняться. Open space, складская логистика, управление торговым пространством - слова разные по содержанию, но одинаковые по значению. Это все - организация пространства для удовлетворения потребностей компании и увеличение прибыли как результат этих действий.

Для складов space management важен прежде всего с точки зрения организации логистики внутри помещения склада. Это влияет на оперативную комплектацию заказов с разных позиций, находящихся в разных уголках складского помещения. Для организации пространства в складах используют стеллажи, которые выдерживают большие нагрузки и долговечны в данных условиях эксплуатации. Главными требованиями к стеллажам является составление и легкий доступ груза для дальнейшей отгрузки. Для правильного выбора стеллажей необходимо учесть функции склада, вид и варианты обработки грузов. Чаще всего на складах используют комбинированные складские решения по разнотипными стеллажами.

Виды стеллажей для складов: паллетные для многоярусного хранения грузов на поддонах, консольные для длинномерных грузов, полочные для коробочных и штучных грузов, мезонинные - многоярусная конструкция из паллетных, консольных и полочных стеллажей.

Самыми популярными для малых и средних складов является полочные стеллажи. Их конструкция позволяет изменять высоту между полками, экономит пространство, они быстро монтируются и демонтируются и выдерживают большие нагрузки.

Лучший вариант при выборе стеллажей - это отечественный производитель, что позволит быстро получить заказ и вести коммуникацию без посредников. Завод МЕТКАСПОСТАЧ уже 12 лет на рынке Украины производит стеллажи по европейским стандартам.

Ежедневный остаток продукции на складах завода составляет более 3000 единиц товара и дает возможность отгрузить стеллажи в короткие сроки. Заказывая у отечественного производителя, вы получаете возможность заказать проектирование стеллажей индивидуально под ваши потребности и оперативно получить свой заказ.

Для офисной жизни тренд space management превратился в реорганизации компаний, ведь все больше сотрудников работают по свободному графику и удаленно. Такой тренд освобождает больше пространства и превращает его в общий open space с увеличенным количеством комнат для переговоров. Гибкость офисного пространства помогает компаниям оптимизировать расходы и повысить эффективность и лояльность работников. Поэтому с оптимизацией пространства в офисы приходит тренд agile-трансформации, в котором просторный open space дополняется возможностью быстрой трансформации и перегруппировки рабочих мест под новые потребности компании.

Главный тренд сегодня - индивидуализация, самовыражения, функциональность и комфорт рабочего места. В гибком интерьере стены заменяют модульная мебель, мобильные перегородки и экраны. Для хранения вещей и бумаг, и экономии места в зонировании open space часто используют стеллажи, что позволяет разграничить рабочее пространство с пользой. При выборе таких стеллажей важным нюансом является внешний вид, устойчивость и нагрузка на полку, которое выдерживает данная модель. Офисные стеллажи должны выдерживать вес 30-50 кг на полку, ведь 20 средних книг - это уже 10 кг. Оптимальным выбором для такой задачи будет крашеный стеллаж с металлическими полками, как модели серии «Элегант» и «Рек». Модели данных стеллажей позволяют корректировать количество и высоту полок и оперативно изменять их конструкцию с полной высоты к тумбе.

Среди преимуществ полочных металлических стеллажей следует выделить легкий монтаж и демонтаж, оптимальное соотношение цены и качества, долгосрочный период эксплуатации и возможность изготовления моделей под индивидуальные потребности потребителя.

Металлические стеллажи не имеют существенных недостатков и удовлетворяют потребности самых взыскательных покупателей. При выборе стеллажей необходимо учитывать их назначение в интерьере и обращать внимание на несущей способностью.