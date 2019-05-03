"Спецтехноэкспорт" договорился с Турцией об очередных поставках военной продукции

Украина планирует импортировать военные тепловизоры с охлаждаемой матрицей для установки на системы управляемого противотанкового вооружения, а также получит очередные партии средств защищенной радиосвязи УКВ-диапазона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт".

Соответствующие контракты были подписаны между украинским госпредприятием "Спецтехноэкспорт" и турецкой компанией Aselsan в ходе международной выставки IDEF 2019, проходящей в г. Стамбул. Продукция военного назначения будет поставляться для нужд Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений страны.

Директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас подчеркнул, что подписанные контракты являются очередным этапом развития взаимоотношений с "Асельсан", - турецкая компания еще с 2017 года является основным поставщиком средств связи УКВ-диапазона для Вооруженных сил Украины.

В 2018 году между компаниями был заключен первый в истории Украины офсетный контракт, предусматривающий ряд компенсаций при закупке турецких средств связи. Поэтому, кроме встречной торговли, при которой Aselsan закупает продукцию и услуги украинского ОПК, турецкая сторона передает Украины технологию шифрования радиосвязи, систему управления боем и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военного радиосвязи.

"Спецтехноэкспорт", в свою очередь, выполняет ряд экспортных поставок военной продукции украинского производства для турецкой "Aselsan", - уточнил Владислав Бельбас.

Подписание соглашений между украинской и турецкой компаниями состоялось при участии председателя Savunma Sanayii Başkanı - президентской администрации оборонной промышленности Турции Измаила Демира.

Напомним, в первый день международной оборонной выставки IDEF 2019 "Спецтехноэкспорт" парафировал контракт с турецкой государственной корпорацией “MKEK” на поставку в Турцию 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет "Конус", которые разработаны и производятся на ГККБ "Луч".

ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" - государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого является экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. По результатам работы в 2018 году предприятие выполнило внешнеэкономические контракты общей стоимостью 152,6 млн долларов. В 2018 году компания заключила 148 новых оборонных контрактов на рекордную за последние 5 лет сумму 282,5 млн долларов.