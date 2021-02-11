Спецтехника, ограничения на дорогах и тянучки: какая ситуация на дорогах Украины

В большинстве областей Украины из-за снегопадов ограничили передвижение грузовиков. Также для чистки снега на дорогах работает техника.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Так, в Тернопольской области для расчистки дорог используется гусеничный артиллерийский тягач. Также на дорогах работает 154 спецмашин.

Для розчищення доріг в Тернопільській області використовуємо гусеничну техніку Потужний снігопад з поривчастим вітром... Posted by Служба автомобільних доріг у Тернопільській області on Thursday, February 11, 2021

В области с 12:30 введено ограничение на движение грузовиков на дорогах:

М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская,

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка,

М-19 Доманова - Ковель - Черновцы - Тереблече.

Где ограничено движение:

Во многих областях уже не первый день ограничено движение грузовиков и фур. В частности, ограничения сохраняются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской, Ровенской, Черниговской и Полтавской областях.

Во Львовской области движение ограничено на трассах Н-09 Мукачево-Львов, М-06 Киев-Чоп, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, М-09 Тернополь-Рава-Русская, Н-09 Мукачево-Львов Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Жовква - в пределах области.

Ивано-Франковская область ограничила движение на автодорогах Н-09 Мукачево-Львов на участке Рогатин-Львов (до границы с Львовской областью) и М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью).

В Закарпатской области ограничения на движение транспорта ввели на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранском перевалы) М-06 Киев - Чоп.

М-06 Київ - Чоп досі закрита, чекаємо на покращення погодних умов. Водіям важковагового транспорту радимо скористатися місцями відстою. Вони позначені на Google мапі: http://bit.ly/2WsAaZe. Posted by Служба автомобільних доріг у Закарпатській області on Thursday, February 11, 2021

Власти Черкасской области ограничили движение по автомобильным дорогамМ-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь - в пределах области.

Также ограничили передвижение на трассе М-06 Киев-Чоп в районе Ровенской области.

В Черниговской области ограничено движение на трассах М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка - в пределах области;

Ограничение для фур действует также в Полтавской области на трассах М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Н-08 Борисполь-Днепр-Мариуполь (через Кременчуг) - в пределах области.

По данным Google maps, практически на всех дорогах Украины из-за снегопадов образовались тянучки.